WHO:n johtaja toivoo, ettei pandemian vuoksi tehtyjä uhrauksia haaskattaisi loppuvuoden juhlallisuuksien vuoksi

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja toivoo, ettei pandemian vuoksi tehtyjä uhrauksia haaskattaisi loppuvuoden juhlallisuuksien aikana.

Tedros Adhanom Ghebreyesus muistutti jouluisessa videoviestissään miljoonien tekevän riipaisevia uhrauksia pysyen erossa rakkaistaan joulupäivänä. Tedrosin joulutervehdys julkaistiin myöhään jouluaattona Twitterissä.

– Vuoden 2020 tullessa päätökseensä historiallisen mittakaavan pandemia estää monia meistä juhlimasta niin kuin haluaisimme, Tedros sanoi.

– Sen sijaan sadat miljoonat ihmiset tekevät tänään suuria, riipaisevia uhrauksia pysymällä erossa toisistaan pysyäkseen turvassa. Mutta tehdessään näin he antavat kaikkein kallisarvoisimmat lahjat: elämän ja terveyden lahjat, hän jatkoi.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmanlaajuisesti jo yli 1,7 miljoonaa. Koronatartuntoja puolestaan on varmistettu koko maailmassa jo lähes 80 miljoonaa.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli 18,6 miljoonaa koronatapausta ja kirjattu noin 330 000 koronakuolemaa. Toisiksi eniten koronakuolemia on Brasiliassa ja kolmanneksi eniten Intiassa.

Ihmiset ovat tehneet uhrauksia kerta toisensa jälkeen

Maailmanlaajuiseksi terveyskriisiksi kehkeytynyt virus ilmaantui ensimmäistä kertaa vuosi sitten Kiinan Wuhanissa. Ihmisten ympäri maailman on nähty kuluneen vuoden aikana tekevän merkittäviä uhrauksia kerta toisensa jälkeen elämää suojellakseen, Tedros painottaa.

– Meidän ei tule haaskata näitä uhrauksia. Eikä niitä, joita niin monet perheet tekevät, jotka istuvat tänä juhlakautena pöydissä, joista uupuvat tutut kasvot, Tedros lisää.

– Niin suurista menetyksistä huolimatta me olemme rakentaneet niin paljon toivoa. Rokotteet tarjoavat maailmalle tien ulos tästä tragediasta. Mutta vie aikansa, että koko maailma saadaan rokotettua.

WHO:n koronarokoteseurannan mukaan 61 rokotetta on edennyt kliinisiin, eli ihmisillä tehtäviin testeihin. Näistä 16 on edennyt viimeiseen vaiheeseen. Tämän lisäksi laboratorioissa ympäri maailman on kehitteillä reilut 170 eri koronarokote-ehdokasta, jotka eivät ole vielä edenneet kliinisten testausten vaiheeseen.