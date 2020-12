Gallup: Suurin osa yhdysvaltalaisista kokee, että maskien käyttöä olisi edellytettävä julkisilla paikoilla – 19 prosenttia vastaajista ei aio ottaa koronarokotetta

66 prosenttia vastaajista sanoi, että maskin käyttöä olisi edellytettävä, kun ollaan tekemisissä kotitalouden ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Molemmille väitteille löytyi enemmistötukea niin republikaaneilta kuin demokraateilta. Republikaaneilta tuki oli kuitenkin vähäisempää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tuleva presidentti, demokraattien Joe Biden on ensimmäisen sadan virkapäivänsä aikana aikeissa toteuttaa maskimääräyksen. Tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä.

Voxin mukaan Bidenin mallissa maskien käyttöä edellytettäisiin liittovaltion rakennuksissa, kuten postissa ja oikeustaloissa, sekä osavaltioiden välisessä liikenteessä. Osavaltiot voisivat määrätä omat sääntönsä muissa tiloissa, media kirjoittaa.

Voxin gallupissa 69 prosenttia vastaajista osoitti tukensa Bidenin suunnitelmille.

Voxin teettämään kyselyyn vastasi yli 1 100 todennäköistä äänestäjää. Kyselyn virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Se toteutettiin 19.–21. joulukuuta.

Fauci: Laumasuoja saattaa vaatia lähes 90 prosentin rokotuskattavuutta

Myös ajatukset muun muassa ilmaisesta virusrokotteesta ja testauksesta saivat gallupissa enemmistön tuen. Vastaajien ajatukset kuitenkin olivat jakaantuneita siitä, milloin he aikoivat ottaa rokotteen vai aikoivatko ottaa ollenkaan. 19 prosenttia vastaajista sanoi, ettei aio ottaa rokotetta lainkaan.

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci arvioi jouluaattona New York Timesin haastattelussa, että laumasuojan saavuttaminen saattaa vaatia lähes 90 prosentin rokotuskattavuutta. Varhaisemmissa arvioissa riittäväksi rokotuskattavuudeksi on mainittu 60–70 prosenttia, mutta muiden muassa Fauci on jatkuvasti nostanut arviotaan rokotustarpeesta.

Faucin mukaan yli 90-prosenttista laumasuojaa tarvitaan tuhkarokossa, jota pidetään maailman tarttuvimpana tautina, New York Times kirjoittaa.

– En usko, että koronavirus olisi yhtä tarttuva, Fauci kuitenkin sanoi.

Fauci kertoo tarkoituksella nostaneensa arviotaan sitä mukaa, kun väestön suhtautuminen rokotteeseen on alkanut muuttua myönteisemmäksi. Laumasuoja vaatinee lopulta noin 70–90 prosentin rokotuskattavuutta, hän ennakoi.

Laumasuojaksi kutsutaan tilannetta, jossa riittävän suuri joukko väestöstä on rokotettu ja vastustuskykyinen tiettyä tautia vastaan. Tällöin tauti ei pääse leviämään, joten myös rokottamattomien riski sairastua pienenee, kerrotaan Rokotustieto-sivustolla.

Yli 328 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia koko maailmassa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on vahvistettu yli 18,7 miljoonaa virustartuntaa ja yli 330 000 virukseen liittyvää kuolemaa.