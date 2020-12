Kiina taputtelee omaa selkäänsä koronatoimiensa osalta WHO:n valmistautuessa viruksen alkuperää selvittävään tutkintaan

Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen johtajat ovat onnitelleet itseään äärimmäisen erikoislaatuisesta menestyksestä koronan hillitsemisessä Kiinassa.

Samaan aikaan maailman terveysjärjestö WHO on valmistautumassa tutkintaan, jossa on tarkoitus selvittää maailmaa tänä vuonna kurittaneen koronaviruksen alkuperää.

Kiinaa on kritisoitu koronatoimiensa vuoksi paitsi kotimaassa myös kansainvälisen yhteisön toimesta. Virus havaittiin ensimmäistä kertaa vuosi sitten Kiinan Wuhanissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kommunistisen puolueen korkein toimeenpaneva elin, politbyroo kertoi myöhään perjantaina, että puolueen johdolla oli merkittävä johtamisrooli siinä, miten Kiina nousi tänä vuonna "harvinaisten vaarojen ja haasteiden voittajaksi".

Valtionmedia Xinhuan mukaan puolue suitsutti maan koronatoimia tiedotteessa, jonka se julkaisi politbyroon kaksipäiväisen kokouksen jälkeen.

Tiedotteen mukaan puolueen keskuskomitea otti kriittisellä hetkellä pitkäjänteisen näkökulman tilanteeseen ja saavutti äärimmäisen erikoislaatuista menestystä äärimmäisen epätavallisena vuonna.

Kiinan onnistunut saada koronavirus pitkälti hillintään omien rajojensa sisällä. Kiina ilmoitti myös taloutensa kasvaneen, ja oli tältä osin yksi ainoista talousmahdeista, jotka kykenivät näin tänä vuonna tekemään.

Kiinaa on kuitenkin syytetty koronaviruksen leviämisen peittelystä epidemian alkuvaiheessa. Maan katsotaan tämän vuoksi edesauttaneen viruksen leviämistä myös kansainvälisesti.

Kotimaassa hallinto on pyrkinyt hiljentämään kritiikkiä rankaisemalla ainakin kahdeksaa epidemiasta tietoja paljastanutta henkilöä.

Esimerkiksi kiinalainen kansalaisjournalisti Zhang Zhan on ollut kiinniotettuna toukokuusta lähtien. Wuhanin tartunnoista kertoneen entisen asianajajan on määrä astua oikeuden eteen maanantaina.

Zhang matkusti Wuhaniin helmikuussa raportoidakseen epidemian kaoottisista alkuvaiheista. Hän kertoi koronan leviämisestä suorissa videostriimeissä ja kriittisissä esseissä, joita jaettiin laajalti Kiinassa kielletyillä sosiaalisen median alustoilla.

WHO:n hätätilajohtajan Michael Ryanin mukaan tutkijoiden odotetaan matkustavan Kiinaan tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tutkijoiden Kiinan-visiitin odotetaan kestävän 5–6 viikkoa. Ensimmäiset kaksi viikkoa asiantuntijat viettävät karanteenissa.

Matkansa aikana asiantuntijoiden on määrä vierailla myös Wuhanissa.

WHO:n mukaan tutkinnan tavoitteena ei ole löytää syyllisiä. Sen sijaan tutkimus tähtää siihen, että pystyttäisiin paremmin ymmärtämään mitä tapahtui, jotta tältä voitaisiin tulevaisuudessa välttyä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Kiina on suhtautunut vastahakoisesti ajatuksiin itsenäisen tutkinnan järjestämisestä. Kansainvälisen tutkimusryhmän pääseminen Wuhaniin on ollut kuukausien mittaisten neuvottelujen tulosta.

Saksalaisen tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin zoonoosivirologian asiantuntija Fabian Leendertz on yksi matkalle lähtevistä asiantuntijoista. Leendertzin mukaan ryhmä aloittaa retkensä Wuhanista, koska sieltä on saatavilla hänen mukaansa kaikkein eheintä alkuvaiheen dataa.

– Sieltä seuraamme jälkiä mihin tahansa ne meitä vievätkin, hän lisäsi.

Vielä ei tiedetä, mistä virus tuli ja kuinka se siirtyi eläimistä ihmisiin.

Alkuaan tutkijat uskoivat, että virus siirtyi eläimistä ihmisiin wuhanilaisella torillla, missä myytiin eksoottisia eläimiä ihmisten ruuaksi. Nykyään tutkijoiden mukaan tori ei ehkä olekaan viruksen alkuperäinen leviämispaikka, vaan paikka missä se vahvistui.

Laajasti on oletettu viruksen tulleen lepakoista, mutta sen sijaan ei tiedetä, mikä on välittäjäeläin, joka siirsi viruksen lepakoiden ja ihmisten välillä.

Kiinan hallinto on pyrkinyt viime aikoina kyseenalaistamaan viruksen alkuperän.

Valtion omistama People's Daily -lehti kertoi marraskuun alkupuolella Facebook-päivityksessään, että kaikki saatavilla olevat todisteet viittaavat siihen, ettei koronavirus lähtenyt liikkeelle Kiinan keskiosassa sijaitsevasta Wuhanista.

Kiina on pyrkinyt pandemian aikana myös laajentamaan vaikutusvaltaansa muun muassa rokotelupauksin. Kiina on lupaillut jakavansa rokotteitaan kehittyvien maiden kanssa ja hyödyntänyt niin sanottua "kasvomaskidiplomatiaa", jakamalla henkilökohtaisia suojavarusteita niitä tarvitseviin maihin.

Erityisesti Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa alkuvaiheen epidemian peittelystä. Lisäksi hän on viitannut koronavirukseen rasistiseksi mielletyllä termillä "Kiina-virus", jota hän on viljellyt taajaan pitämissään puheissa.

Trump on myös vetänyt maansa pois maailman terveysjärjestöstä, jonka hän on syyttänyt toimineen Kiinan hallinnon käsinukkena. Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden on suunnitellut palauttavansa maan takaisin WHO:n jäseneksi.