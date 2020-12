Jään muodostumisen rakenteisiin arvellaan upottaneen venäläisen kalastusaluksen Barentsinmerellä. Kuva on Luoteisväylältä Kanadan pohjoispuolelta. LEHTIKUVA/AFP

Venäläinen kalastusalus on uponnut Barentsinmerellä. Aluksessa oli 19 hengen miehistö, jonka jäsenistä kaksi on pelastettu ja 17 on edelleen kateissa, kertoo Venäjän hätätilaministeriö.