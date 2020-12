Australian terveydenhuollon työntekijät eivät pääsekään paraatipaikoille seuraamaan Sydneyn ilotulitusta

Australiassa viranomaiset ovat peruneet suunnitelman, jossa tuhannet terveydenhuollon työntekijät olisivat päässeet seuraamaan Sydneyn sataman kuuluisaa uuden vuoden ilotulitusta rannan paraatipaikoilta. Syynä on kaupungissa paljastuneen koronavirustartuntojen ryppään laajeneminen.

Normaalisti sataman alueelle kerääntyy satoja tuhansia ihmisiä seuraamaan keskiyön ilotulitusta. Koronapandemian vuoksi ihmismassojen kerääntyminen satamaan ei tänä vuonna ole sallittua, mutta viranomaiset olivat suunnitelleet kutsuvansa paikalle noin 5 000 terveydenhuollon työntekijää seuraamaan ilotulitusta.

Sydneyn pohjoisosassa on paljastunut tartuntarypäs, jossa on tähän mennessä todettu pitkälti toistasataa tartuntaa. Tartuntojen vuoksi useisiin Sydneyn lähiöihin on julistettu koronsulku, joka jatkuu pitkälle ensi vuoteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kehotamme ihmisiä seuraamaan ilotulitusta televisiosta tai pienemmistä tiloista, jotka eivät ruuhkaudu samalla tavalla kuin ranta, evästi osavaltion johtaja Gladys Berejiklian.

Australiassa on kuollut koronaviruksen seurauksena 909 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 35. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 95.