Ruotsissa ainakin yksi ihminen on kuollut ampumisessa maan pääkaupungissa Tukholmassa, kertovat ruotsalaislehdet Expressen ja Aftonbladet . Lehtien mukaan Tenstan kaupunginosassa on ammuttu kahdessa eri paikassa.

Poliisi on Expressenin mukaan ollut varsin niukkasanainen, mutta vahvistanut, että Tenstan kaupunginosassa on ollut tiistai-illan aikana ampumisia, joissa yhteensä kolmea ihmistä on ammuttu.

Lehtien mukaan yksi ihminen olisi kuollut. Expressenin mukaan poliisi ei halunnut alkuyöstä kommentoida haavoittuneiden tilaa.

Expressenin mukaan poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, ovatko kaksi Tenstassa tapahtunutta ampumista yhteydessä toisiinsa.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.