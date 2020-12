AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote hyväksyttiin Britanniassa

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote on hyväksytty käyttöön Britanniassa, kertovat viranomaiset.

AstraZenecan mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Rokotetta pidetään erittäin lupaavana myös siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaapissa ja yksi pistos maksaa vain noin kaksi puntaa eli noin 2,20 euroa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan Britannia aloittaa ensimmäisenä maana rokotteen käytön maanantaina.

– On mahtavaa, että voimme päättää vuoden 2020 tällaiseen toivon pilkahdukseen. Rokote on se tie, jota pitkin pääsemme eroon tästä pandemiasta. Nyt meidän on vain pidettävä päämme kylmänä yhdessä, Hancock runoili Twitterissä.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi sunnuntaina, että rokote tarjoaa sataprosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle taudille.