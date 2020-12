Argentiinassa senaatti on hyväksynyt abortin laillistamisen tunteja kestäneen kiivaan keskustelun jälkeen. Päätös syntyi äänin 38–29.

Uuden lain mukaan raskauden keskeytys on sallittu 14. raskausviikolle saakka.

Tähän saakka abortti on ollut sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Tätä ennen abortti on ollut sallittu Latinalaisessa Amerikassa vain Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Meksikon pääkaupungissa Mexicossa.