Keski-Afrikan tasavallassa vaikutusvaltainen oppositioryhmä vaatii sunnuntaisten vaalien mitätöimistä

Keski-Afrikan tasavallassa vaikutusvaltainen oppositioryhmä on vaatinut maassa viikonloppuna järjestetyn äänestyksen mitätöimistä. Maassa pidettiin sunnuntaina presidentin- ja parlamenttivaalit, joita aseistautuneet ryhmittymät häiritsivät. Vaalien alla kilpailevat osapuolet vaihtoivat syytöksiä vallankaappausyrityksistä ja vaalien peukaloinnista.

Virallisten tilastojen mukaan yli kolmasosa kaikista maan alueista ei ottanut sunnuntaina osaa vaalien ensimmäiseen kierrokseen.

Keskiviikkoisessa tiedotteessaan oppositioryhmä Democratic Opposition Coalition (COD-2020) arvioi, etteivät vaalit olleet oikeudenmukaiset eivätkä kattavat. Poliittisten ja muiden ryhmien muodostaman koalition mielestä vaalien tulos ei voisi mitenkään kuvastaa kansan tahtoa.

Ryhmä tuomitsi vaalit farssiksi. Lisäksi se väitti vaaliuurnia täytetyn väärennetyin äänin sekä valitti vaalitarkkailijoiden puutetta syrjäisemmillä alueilla.

Maan hallinto kuvaili tiistaina viikonloppuisen äänestyksen olleen uskottava ja suosittu.

Erinäisiä konflikteja koko itsenäisyyden ajan

Ranskan vallan alta vuonna 1960 itsenäistyneessä valtiossa on ollut koko itsenäisyyden ajan lukuisia vallankaappauksia ja sotia. Vuonna 2013 maassa puhkesivat jälleen väkivaltaisuudet, kun kymmenen vuotta aiemmin vallan kaapannut presidentti Francois Bozize syöstiin vuorostaan vallasta.

Maan nykyinen presidentti Faustin Archange Touadera on nokitellut vaalien alla ex-presidentti Bozizen kanssa tulikivenkatkuisin syytöksin. Touadera on syyttänyt Bozizea vallankaappauksen juonimisesta, minkä Bozize on kiistänyt. Ex-presidentin tukemat kapinalliset ovat puolestaan syyttäneet Touaderaa vaalien peukaloinnista.

Vuonna 2016 vallankaappauksen jälkeisen myrskyisän siirtymäajan päätteeksi presidentiksi valittu ja jatkokautta havitteleva Touadera on ollut ennakkosuosikki myös tuoreissa vaaleissa.

Bozizea vastaan on sen sijaan asetettu YK:n pakotteita, ja häntä oli kielletty asettumasta ehdolle. Bozize kehotti sunnuntaina ihmisiä jättämään äänestämättä.

Vallitseva turvattomuus haittasi äänestystä

Istuvalla presidentillä Touaderalla on vaikutusvaltaa kuitenkin vain noin kolmasosassa maata. Loput kaksi kolmasosaa on vuoden 2013 konfliktin myötä ilmaantuneiden puolisotilaallisten ryhmien hallinnassa.

Noin viikko ennen äänestystä kapinallisryhmät aloittivat hyökkäyksen ja uhkasivat marssia pääkaupunki Banguiin. Hallinto kuvaili kapinallisten aikeita vallankaappauksen yritykseksi. Vaalien alla onnistuttiin sopimaan tulitauosta, joka kuitenkin romuttui joulupäivänä.

Turvallisuuspuutteet haittasivat myös sunnuntaista äänestystä. YK muun muassa kertoi, että lukuisat äänestyspaikat avautuivat, mutta joutuivat sulkemaan kesken kaiken äänestäjien pelottelun vuoksi.

Osittaisia äänestystuloksia voidaan saada jo tammikuun neljäntenä päivänä, mutta lopullisia tuloksia on odotettavissa vasta kuun puolivälin jälkeen. Vaalien toinen kierros voidaan tarvittaessa järjestää helmikuun puolivälin tienoilla.