Yhdysvaltain historian pahin sarjamurhaaja on kuollut – tunnusti elinaikanaan yhteensä 93 murhaa

Yhdysvaltalainen sarjamurhaajaon kuollut 80-vuotiaana, kertovat kalifornialaiset vankilaviranomaiset tiedotteessa . Keskiviikkona kuollut Little oli Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Yhdysvaltain historian pahin sarjamurhaaja uhriensa lukumäärän perusteella.

Little joutui vuonna 2014 loppuiäkseen vankilaan kolmen naisen murhista. Hän sai kustakin murhasta elinkautisen vankeustuomion ja istuikin vankilan tiedotteen mukaan kuolemansa aikoihin kolmea perättäistä elinkautista vankeustuomiota.

Tämän jälkeen hän on kuitenkin tunnustanut kaiken kaikkiaan 93 murhaa, joista valtaosassa uhrina on nainen.

FBI kertoi viime vuoden lokakuussa, että sen on onnistunut vahvistaa Littlen yhteys 50 tapaukseen. FBI:n rikosanalyytikot kuvailivat kaikkien Littlen tunnustusten olevan kuitenkin uskottavia. Little on kertonut kuristaneensa uhrinsa vuosien 1970 ja 2005 välisenä aikana.

Monet hänen uhriensa kuolemista on alun perin määritelty yliannostuksiksi tai niiden taustalla on uskottu olleen vahinko tai jokin määrittelemätön syy. Joissain tapauksissa ruumiita ei ole onnistuttu löytämään lainkaan.

Vankilan tiedotteen mukaan Little julistettiin kuolleeksi vankilan ulkopuolisessa sairaalassa paikallista aikaa varhain keskiviikkoaamuna. Los Angelesin oikeuslääkärin toimisto selvittää Littlen virallisen kuolinsyyn, tiedotteessa kerrotaan.

Little on kertonut murhista videolla

FBI avasi viime vuonna nettisivun, jossa on esillä videotallenteita, joissa Little kertoo tunnistamattomien uhrien murhista. Lisäksi on julkistettu Littlen piirroksia uhreista, jotka hän väittää tappaneensa.

Liittovaltion poliisin mukaan Little kasvoi Ohiossa, jätti koulunsa kesken ja eli kiertolaisen elämää. Hänen kerrotaan näpistelleen tai varastaneen ostaakseen alkoholia ja huumeita. Hänen rikosrekisterissään ensimmäiset merkinnät ovat jo vuodelta 1956.

Samuel McDowellinakin tunnetun entisen nyrkkeilijän lopullinen tie telkien taakse alkoi sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty vuonna 2012. Hänet otettiin kiinni kodittomien suojassa Kentuckyssa ja luovutettiin Kaliforniaan, jossa häntä syytettiin huumausainerikoksista.

Vankilan keskiviikkoisen tiedotteen mukaan Little istuikin Los Angelesin piirikunnassa vankeustuomiota huumausainerikoksesta, mutta pääsi ehdonalaiseen vapauteen vuoden 2014 huhtikuussa.

Kaliforniassa Little yhdistettiin kuitenkin dna:n avulla kolmeen selvittämättömään tapaukseen. Tämä johti lopulta hänen tuomitsemiseensa kolmesta Los Angelesissa vuosien 1987 ja 1989 välillä tehdystä murhasta. Kaikki kolme uhria oli hakattu ja kuristettu.

Vankilan mukaan Little sai tuomionsa syyskuun lopulla vuonna 2014 ja päätyi osavaltion vankilaan kaksi kuukautta myöhemmin.