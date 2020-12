Kiina antoi ehdollisen hyväksynnän kotimaiselle koronarokotteelle

Ehdollinen hyväksyntä voidaan antaa, jos testaus ei ole vielä valmis normaalien käytäntöjen mukaan, mutta odotus on, että tuote on toimiva. LEHTIKUVA/AFP

Kiinalaisen Sinopharmin kehittämä koronarokote on saanut maan viranomaisilta ehdollisen hyväksynnän. Sinopharmin rokotteen on ilmoitettu olevan 79-prosenttisen tehokas covid-19-tautia vastaan. Kiinassa on kehitteillä useita muitakin rokotteita.