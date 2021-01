Iskiasta poteva paavi luki uuden vuoden rukoukset – jätti perinteiset messut väliin kipeän lonkkansa takia

Koronavuosi 2020 vaihtui rokotusten vuodeksi 2021 ympäri maailman, mutta juhlinta jäi monin paikoin tavallista hillitymmäksi koronarajoitusten ja yli 1,8 miljoonaa henkeä vaatineen pandemian takia.

Paavi Franciscus jätti vuodenvaihteen perinteiset messut Pietarinkirkossa väliin, mutta luki rukoukset uudelle vuodelle virka-asunnostaan käsin. Vatikaani ilmoitti aiemmin, ettei 84-vuotias paavi osallistu aaton ja uudenvuodenpäivän messuihin, koska hän kärsii lonkkakipua aiheuttavasta iskiaksesta.

Paavi toivotti kaikille rauhaa alkaneelle vuodelle.

– Tuskalliset tapahtumat, jotka ovat leimanneet ihmiskunnan elämää kuluneen vuoden aikana, pandemia erityisesti, ovat opettaneet meille, kuinka tärkeää on kiinnostua muiden ongelmista ja jakaa heidän huolensa, paavi sanoi.

Paavin terveys on huolestuttanut muutenkin, sillä kaksi kardinaalia hänen lähipiirissään on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Paavi käyttää harvoin maskia, vaikka kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. Vatikaani ei ole vielä kertonut, milloin paavi on määrä rokottaa koronaa vastaan.

Berliinissä otettiin juhlijoita kiinni

Saksan pääkaupungissa Berliinissä uudenvuoden juhlinta on johtanut kymmeniin kiinniottoihin maailman jättäessä vuotta 2020 taakseen koronapandemian varjossa.

Poliisi ja vuoden vaihtumista juhliva väkijoukko ottivat yhteen Berliinissä Brandenburgin portin läheisyydessä. Uutiskuvien mukaan poliisi on yrittänyt hajottaa väkijoukkoja portille johtavalla Unter den Linden -bulevardilla.

Yhdysvalloissa New Yorkin viranomaiset estivät vuodenvaihteen alla pääsyn Times Squarelle. Tavallisesti aukio on vuoden vaihtuessa täpötäynnä, kun ihmiset kokoontuvat sinne seuraamaan kristallipallon laskeutumista keskiyöllä.

Yhdysvalloissa on ollut määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Maa lähenee 20 miljoonan tartunnan rajapyykkiä, minkä lisäksi siellä on kirjattu yli 345 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Tuleva presidentti Joe Biden vaikutti kuitenkin vuodenvaihteen yhteydessä pitämässään puheessa myönteiseltä. Hän kertoi olevansa optimistisempi Yhdysvaltain mahdollisuuksista kuin koskaan aiemmin.

– Amerikka voi tehdä mitä vain, ja olen äärimmäisen varma siitä, että teemme paluun ja palaamme vahvempana kuin olimme ennen, hän sanoi videohaastattelussa ABC-kanavalla.

Presidentti Donald Trump keskittyi omassa uudenvuodenpuheessaan kehumaan itseään "useista historiallisista voitoista".

Brasiliassa taas vuosi vaihtui Rio de Janeiron kuuluisan Copacabanan rannan ollessa lähestulkoon tyhjillään. Lisäksi vuotta otettiin vastaan osoittamalla mieltä maan presidenttiä, koronapandemiaa vähätellyttä Jair Bolsonaroa vastaan.