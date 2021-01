Georgian äänestäjät ratkaisevat tiistaina, joutuuko Biden aloittamaan presidenttinä toinen käsi selän taakse sidottuna

Draaman kaari on lähes täydellinen. Yhdysvaltojen raastavan vaalivuoden jälkeen tammikuun alussa on edessä vielä vaalitaistelun viimeinen erä, jossa ratkaistaan, mitä Joe Biden käytännössä pystyy presidenttinä tekemään.

Tiistaina Georgiassa pidettävissä senaatin uusintavaaleissa ratkeaa se, kumman puolueen haltuun kongressin ylähuone eli senaatti päätyy. Voitto takaisi demokraateille niin sanotun värisuoran, eli puolueella olisi Bidenin aloittaessa presidenttinä 20. tammikuuta hallinnassaan sekä Valkoinen talo että kongressin molemmat kamarit.

Ennen Georgian kahden paikan ratkeamista republikaanit ovat saamassa senaattiin 50 ja demokraatit 48 paikkaa. Voittamalla molemmat Georgian kisat demokraatit nousisivat 50–50-tasatilanteeseen, jossa varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin ääni ratkaisisi ja takaisi demokraateille äärimmäisen niukan enemmistön.

Värisuora antaisi Bidenille mahdollisuuden hallita edes jossain määrin tehokkaasti, vaikka täpärä enemmistö senaatissa ei antaisikaan hänelle paljoa liikkumavaraa. Jos sen sijaan republikaanit säilyttävät enemmistön ja Mitch McConnell jatkaa senaatin enemmistöjohtajana, tämän on helpompi blokata Bidenin ja demokraattien aloitteet.

Tappiossa olisi Bidenille hopeareunus

Barack Obamalla oli värisuora vain presidenttikautensa kahden ensimmäisen vuoden ajan. Republikaanien napattua edustajainhuoneen haltuunsa vuoden 2010 vaaleissa Obama ei viimeisen kuuden presidenttivuotensa aikana saanut läpi enää yhtään merkittävää lakipakettia. Sama asetelma uhkaa nyt Bidenia.

Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokon mielestä ei kuitenkaan olisi välttämättä Bidenin kannalta pelkästään huono asia, jos demokraatit eivät saisi senaatin enemmistöä.

– Nykyisessä senaatissa on sellaisia republikaanisenaattoreita, jotka pystyvät vaihtamaan puolta äänestyksissä. Senaattoreitakaan ei pitäisi ajatella tahdottomana massana, joka toimii niin kuin Mitch McConnell, Kokko arvioi.

– Toisaalta se myös auttaisi Bidenia jos ei ole senaatissa enemmistöä. Hänen ei tarvitsisi toteuttaa puolueen vasemmistosiiven radikaaleimpia ideoita, vaan hän pystyisi pitämään ehkä heidätkin tyytyväisinä toteamalla, että kun ei ole senaatissa enemmistöä, joutuu tekemään kompromisseja.

Kaksi erilaista kisaa

Toisin kuin useimmissa osavaltioissa, Georgiassa laki määrää uusintavaalin kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jos kukaan ehdokas ei saa 50 prosenttia äänistä. Senaattipaikkoja oli nyt poikkeuksellisesti auki kaksi samaan aikaan, ja molemmat venyivät uusintavaaliin.

Toisessa senaattikisassa vastakkain ovat istuva republikaanisenaattori David Perdue ja demokraattihaastaja Jon Ossoff. Perdue sai marraskuun vaaleissa 49,7 prosenttia ja Ossoff vajaat 48 prosenttia äänistä. Perdue jäi vain muutaman tuhannen äänen päähän 50 prosentin ääniosuudesta, joka olisi tuonut hänelle voiton ilman toista kierrosta.

Toisessa kisassa mittaa toisistaan ottavat republikaanisenaattori Kelly Loeffler sekä demokraattiehdokas, musta pastori Raphael Warnock.

Loeffleria ei ole valittu senaattiin vaaleilla, vaan hänet nimitettiin senaattoriksi vuosi sitten Johnny Isaksonin jätettyä paikkansa terveyssyiden takia. Tämän vuoksi Loefflerilla ei ole niin selkeää etulyöntiasemaa kuin istuvilla senaattoreilla yleensä.

Gallupien perusteella molemmat kisat ovat tasaisia, ja eikä selkeitä ennakkosuosikkeja näytä olevan.

On myös täysin mahdollista, että demokraatit voittavat toisen paikoista mutta häviävät toisen. Warnockin voitto näyttää afroamerikkalaisten vahvan tuen ansiosta hieman todennäköisemmältä kuin Ossoffin. Kokon mukaan jotkut mustat äänestäjät suhtautuvat nihkeästi juutalaiseen Ossoffiin.

Äänestysinto ratkaisee

Marraskuun presidentinvaaleissa Biden voitti Georgian vain reilun 11 000 äänen erolla, joten senaattikisoistakin voi odottaa huipputasaisia. Kysymys on nyt lähinnä siitä, kumpi puolue saa kannattajansa paremmin liikkeelle.

Republikaanit ovat perinteisesti pärjänneet paremmin Georgian uusintavaaleissa, sillä demokraateille tärkeiden afroamerikkalaisten äänestysaktiivisuus on yleensä pudonnut selvemmin vaalien toisella kierroksella.

Nyt kaikki ei kuitenkaan ole kuin ennen. Republikaanien äänestäjäkunnasta yhä suuremman osan muodostavat matalasti koulutetut valkoiset, joiden äänestysaktiivisuus on ailahtelevaa. Presidentti Donald Trump houkutteli paljon republikaaniäänestäjiä uurnille marraskuussa, mutta ei ole varmaa, innostuvatko he äänestämään samalla tavalla senaatinvaaleissa. Trumpin vaalivilppisyytösten on myös arveltu heikentävän joidenkin republikaanien äänestysintoa.

Vastaavasti mustien äänestysaktiivisuus Georgiassa on ollut selvässä nousussa. Tästä on saanut kiitosta etenkin demokraattipoliitikko Stacey Abrams, joka hävisi vuonna 2018 niukasti Georgian kuvernöörikisan. Abrams on vuosien ajan tehnyt töitä mustien rekisteröimiseksi äänestäjiksi ja aktivoimiseksi uurnille. Vuoden 2018 jälkeen Georgiassa on rekisteröitynyt noin 800 000 uutta äänestäjää, monet heistä afroamerikkalaisia. Georgian asukkaista noin 30 prosenttia on mustia, mikä on selvästi maan keskiarvoa enemmän.

Viime päivien ennakkoäänestystilastojen perusteella mustien osuus äänestäjäkunnasta on kasvanut entisestään.

Marraskuun presidentinvaaleissa tuloksen ratkeamiseen Georgiassa meni postiäänten laskemisen takia useampi päivä, joten nytkin ääntenlasku voi venyä loppuviikkoon, jos vaalit ovat odotusten mukaisesti hyvin tasaiset.

Trump tukena

Sekä istuva presidentti Trump että tuleva presidentti Biden ovat käyneet Georgiassa kampanjoimassa puolueidensa ehdokkaiden puolesta. Trump pitää vielä vaalien aattona Georgiassa suuren kampanjatilaisuuden.

Presidentin vetovoima on tärkeää republikaaniäänestäjien aktivoimiseksi, ja sekä Loeffler että Perdue ovat korostaneet kampanjoissaan uskollisuuttaan Trumpille. Ehdokkaat ovat pyrkineet vetoamaan republikaanien ydinkannattajiin, ja eräässä tv-mainoksessa Loeffleria hehkutettiin konservatiivisemmaksi kuin hunnien kuningas Attila.

Koska vaalit ovat niin tärkeät, molemmat puolueet ovat kaataneet ennennäkemättömän määrän rahaa kampanjamainontaan. Mainontaa tarkkaileva yhtiö AdImpact arvioi joulun alla, että tv-, radio- ja nettimainontaan oli käytetty Georgiassa toistaiseksi 470 miljoonaa dollaria, mikä tekee näistä historian kalleimmat senaatinvaalit.

Mainoksia on ostettu myös Georgian naapuriosavaltioiden tv-markkinoilta, vaikka niiden katsojista vain pieni osa asuu Georgiassa.

Kokon mukaan vaalikamppailua ovat leimanneet valtakunnalliset teemat, ja yleensä senaatinvaaleissa esiin nousevat paikalliset kysymykset ovat saaneet vähemmän huomiota.

– Aika paljon se nyt keskittyy pelkästään siihen, että kumpi saa senaatin enemmistön haltuunsa. Asiakysymykset ovat jääneet vähän taka-alalle.

Muuttuva osavaltio

Georgia on syvän etelän osavaltiona ollut perinteisesti republikaanien vahvaa tukialuetta, mutta se on monen muun etelän osavaltion tavoin muuttunut nopeasti viime vuosina. Atlantan kasvava miljoonakaupunki on houkutellut paljon uusia asukkaita muualta Yhdysvalloista ja ulkomailta, ja tämä lisääntyvä monimuotoisuus on muuttanut osavaltiota liberaalimpaan suuntaan.

– Kun muutin tänne 1992, tämä oli vahvasti vain mustavalkoinen kaupunki. Aasialaiset ja indopakistanilaiset ja latinot muodostivat hyvin pienen ryhmän. Mutta nyt osat Atlantan metropolialueesta ovat muuttuneet käytännössä kaksikielisiksi kaupunginosiksi, kertoo Atlantassa asuva Claytonin yliopiston Yhdysvaltain historian professori Marko Maunula.

Atlantan alueella asuu nyt noin 700 000 latinoa, vajaat 200 000 indopakistanilaista, noin 80 000 korealaista, noin 60 000 vietnamilaista ja noin 50 000 venäjänkielistä.

– Se ehdottomasti muuttaa politiikkaa.

Vahva näyte tästä saatiin marraskuun presidentinvaaleissa, kun Biden voitti Georgiassa ensimmäisenä demokraattina sitten vuoden 1992 – pitkälti Atlantan alueen turvin. Vielä vuoden 2004 vaaleissa George W. Bush voitti demokraattihaastajansa John Kerryn Georgiassa 16 prosenttiyksikön erolla.

Rotuasiat yhä esillä

Muutoksista huolimatta etelän historia ja orjuuden ja rotuerottelun painolasti ovat yhä vahvasti läsnä Georgiassa. Merkittävä osa äänestäjäkunnasta on edelleen joko afroamerikkalaisia tai konservatiivisia valkoisia.

– Valkoinen maaseutu on melkeinpä täysin yksipuoluejärjestelmässä, se on umpirepublikaanista seutua. Kuten kaikkialla Yhdysvalloissa, täällä näkyvät kaupunkien ja ympäröivän maaseudun väliset jännitteet. Atlanta on hyvin hyvin liberaali ja vankan demokraattinen, mutta jos ajaa tunnin pari mihin tahansa suuntaan, ollaan alueella jolla ei Bidenin vaalimainoksia pahemmin näkynyt, Maunula taustoittaa.

Vahvojen kontrastien ja historian taakan myötä rotuasiat ja identiteettipolitiikka ovat olleet usein isossa roolissa osavaltion vaaleissa, ja rotukorttia on heiluteltu monissa kampanjamainoksissa viime viikkoina. Loefflerin kampanjan Warnockia kritisoineissa mainoksissa oli esimerkiksi kuvastoa mellakoivista Black Lives Matter -mielenosoittajista.

Warnock puolestaan kävelytti paljon huomiota saaneessa tv-mainoksessaan lemmikkibeagleaan vauraan asuinalueen läpi ja keräsi koiransa kakat pussiin. Moni asiantuntija tulkitsi tämän taktiikaksi lieventää negatiivisia mustiin miehiin liittyviä mielikuvia, joita monilla amerikkalaisilla yhä on.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mustia näkyy harvoin lemmikinruokamainoksissa, ja moni amerikkalainen assosioi mustat pelottavina pidettyjen koirarotujen omistajiksi. Warnockin esiintyminen hymyilevänä söpön koiran rinnalla on vastalääkettä tähän.

Mustien ehdokkaiden on perinteisesti ollut vaikea voittaa osavaltiotason vaaleja etelän osavaltioissa, ja demokraatitkin ovat usein valinneet ehdokkaikseen melko konservatiivisia valkoisia miehiä. Nyt Warnockilla on kuitenkin gallupien perusteella hyvät mahdollisuudet voittaa ja nousta Georgian ensimmäiseksi mustaksi senaattoriksi.