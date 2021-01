Ruotsin koronakuolemien määrä nousi lähes 9 000:een, epidemian etenemisestä on hankala saada tarkkaa kuvaa harvakseltaan päivittyvien tilastojen takia

Ruotsissa on rekisteröity 258 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta viime viikon keskiviikon jälkeen. Koko epidemian aikana kuolleiden määrä nousee näin ollen 8 985:een.

Uusia koronatartuntoja kirjattiin samana aikana lähes 32 400. Useista muista maista poiketen Ruotsissa ei raportoida koronakuolemista ja -tartunnoista päivittäin. Joulun ja uudenvuoden aikana raportointi on entisestään harventunut.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan sekä koronakuolemien että tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysytellyt Ruotsissa korkealla tasolla. Myös viruksen leviäminen uhkaa jälleen saada uutta vauhtia, kun ihmiset palaavat arjen alkaessa töihinsä.

– Nyt näyttää siltä, että pyhien aikana olisi ollut laskua (tartunnoissa). Se voi olla osittain totta, mutta tähän pitää suhtautua suurella varauksella, Tegnell sanoi lehdistötilaisuudessa.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut koronaan nyt 887 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 104.

Uusi pandemialaki pian voimaan?

Ruotsin valtiopäivillä alkoi eilen hallituksen esittämän uuden pandemialain käsittely. Lain toivotaan antavan hallitukselle ja viranomaisille enemmän työkaluja puuttua erilaisilla rajoituksilla koronatilanteen hillitsemiseen.

Oppositio on arvostellut lakia siitä, että se tulee aivan liian myöhään ja ettei siinä ole säädetty korvauksista rajoitusten ja sulkujen kohteeksi joutuneille yrityksille ja elinkeinoharjoittajille. Hallitus on luvannut palata korvausasiaan erikseen myöhemmin.

Uudesta laista on määrä äänestää jo perjantaina, ja sen toivotaan tuleva voimaan sunnuntaina. Lain toivotaan olevan myös joustavampi ja paremmin kohdennettu kuin viime keväänä säädetty tilapäinen laki, jota ei lopulta käytetty kertaakaan.

Muun muassa Ruotsin suurin päivälehti Dagens Nyheter vaati maanantaina, että uutta lakia käytetään heti ja Ruotsissa otetaan käyttöön tiukat rajoitustoimet ainakin muutaman viikon ajaksi.

Yksityisiä hoivakoteja uhkaa lakko

Keskusteluilmapiiriä Ruotsissa ovat kiristäneet joidenkin johtavien poliitikkojen ja virkamiesten käyttäytyminen joulun ja uudenvuoden pyhien aikana. Pääministeri Stefan Löfven oli nähty jouluostoksilla, valtiovarainministeri Magdalena Andersson hiihtämässä tuntureilla ja MSB-valmiusviranomaisen pääjohtaja Dan Eliasson peräti "välttämättömällä" matkalla perheensä luo Kanariansaarille.

Ruotsalaisia on ärsyttänyt päättäjien käytös tilanteessa, jossa kansalaisia on kehotettu toistuvasti pysymään mahdollisimman paljon kotona. Varsinkin Eliassonin eroa toimestaan on vaadittu laajalti.

Ruotsin koronanäkymiä ei varsinaisesti parantanut tiistaina tullut tieto 55 000:ta työntekijää koskevasta lakkovaroituksesta yksityisissä hoivakodeissa. Jos palkkauskysymyksestä ei päästä sopuun, lakko alkaisi 22. tammikuuta.

Lähteet: TT, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Worldometer