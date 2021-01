Tänään on luvassa poliittista teatteria, kun Yhdysvalloissa osa republikaaneista esittää vastalauseen kongressin laskiessa presidentinvaalien äänet

Joe Bidenin valitseminen Yhdysvaltain 46. presidentiksi saa tänään lopullisen sinettinsä, kun Yhdysvaltain kongressi laskee presidentinvaalien valitsijaäänet ja julistaa Bidenin vaalivoittajaksi. Normaalisti kongressin ääntenlasku on rutiininomainen osa vaaliprosessia, mutta tällä kertaa se on dramaattisempi, sillä useat kongressin republikaanit aikovat esittää vastalauseen valitsijaäänistä.

Republikaaneilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta estää Bidenin julistamista voittajaksi, mutta tiedossa on silti kovan luokan poliittista teatteria, joka on jo luonut syviä jakolinjoja republikaanipuolueen sisälle.

Kongressin perustuslaillinen tehtävä on vain laskea valitsijaäänet, mutta laki antaa senaattoreille ja kongressiedustajille mahdollisuuden esittää vastalauseen yksittäisen osavaltion äänistä. Jos vastalauseen takana on vähintään yksi edustaja sekä edustajainhuoneesta että senaatista, menee vastalause molemmissa kamareissa käsittelyyn ja äänestykseen.

Jo yli 100 kongressiedustajaa ja 12 senaattoria on ilmoittanut aikovansa esittää vastalauseen tiettyjen osavaltioiden äänistä vaalivilppiin vedoten, joten tiedossa on varmuudella äänestyksiä valitsijaäänten hyväksymisestä. Väistyvä presidentti Donald Trump on tulosten haastamisen kannalla.

Nämä äänestykset eivät kuitenkaan johda tulosten kumoamiseen, sillä siihen vaadittaisiin enemmistö molemmissa kamareissa. Yritys kaatuu siis jo siihen, että demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa. Senaatissakin useimmat republikaanitkin vastustavat yritystä muuttaa vaalitulosta.

Pencellä paineita

Kyseessä ei siis ole varsinainen yritys muuttaa vaalituloksia, vaan poliittinen temppu, jolla kongressiedustajat yrittävät miellyttää presidentti Trumpia ja tämän kannattajia viestimällä heille tekevänsä parhaansa taistellakseen presidentin puolesta.

Vastalauseita esittävillä republikaaneilla ei ole antaa todisteita vaalivilpistä, kuten ei ole ollut Trumpillakaan, joka on siitä huolimatta kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan.

Maanantai-iltana Trump oli kampanjoimassa Georgiassa republikaanien senaattoriehdokkaiden puolesta ja puhui myös kongressin keskiviikon tilaisuudesta. Hän kohdisti toiveensa varapresidentti Mike Penceen, joka roolissaan senaatin puheenjohtajana johtaa ääntenlaskentaa. Yhdysvaltalaismediassa tosin puhuttiin tiistaina, että Pence voisi jättää tilaisuuden väliin.

– Toivon, että Mike Pence toimii meidän puolestamme. Hän on hieno kaveri. Tietenkin, jos hän ei tee niin, en pidä hänestä ihan niin paljon, Trump sanoi vaalitilaisuudessaan.

Asiantuntijoiden mukaan Pencellä ei kuitenkaan ole lain mukaan oikeutta puuttua ääntenlaskuun.

– En usko, että se johtaa mihinkään. Pencellä ei ole valtuuksia hylätä osavaltioiden ääniä, vaalilakeihin erikoistunut professori Rick Hasen Kalifornian yliopistosta sanoi STT:lle.

Jakautunut republikaanipuolue

Temppu asettaa monet republikaanit kongressissa kiusalliseen asemaan, sillä heidän pitää valita kahdesta ikävästä vaihtoehdosta. Joko he äänestävät laillisia äänestystuloksia vastaan tai suututtavat presidentti Trumpin.

Tämän vuoksi kongressin vaikutusvaltaisin republikaani, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell olisi halunnut välttää joutumisen äänestykseen. Keskiviikon äänestysten jakolinjat voivatkin aiheuttaa puolueessa kipuilua vuosien ajan.

Moni republikaani on arvostellut puoluetovereidensa temppua. Esimerkiksi nebraskalaissenaattori Ben Sasse sanoi, että vaalitulosten haastaminen on "huono asia maallemme ja puolueellemme".

Myös edustajainhuoneen entinen puhemies Paul Ryan oli hyvin kriittinen yrityksen suhteen.

– On vaikea keksiä epädemokraattisempaa ja epäkonservatiivisempaa toimea kuin liittovaltion puuttuminen osavaltioiden sertifioimiin vaalituloksiin ja miljoonien amerikkalaisten äänioikeuden vieminen, Ryan sanoi lausunnossaan.

Kongressin istunto alkaa iltakahdeksalta Suomen aikaa. Koska tiedossa on luultavasti äänestyksiä useiden eri osavaltioiden tuloksista, istunto voi venyä Suomen aikaa torstaille.

Lähteenä CNN, USA Today, AP ja Washington Post.