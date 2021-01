Äänestyspaikat sulkeutuvat valtaosassa Georgiaa osavaltion valitessa edustajiaan Yhdysvaltain senaattiin – voittajista ei vielä ennustetta

Yhdysvaltain Georgiassa äänestyspaikat ovat pääosin sulkeutuneet tulevan hallinnon kannalta tärkeissä senaatinvaaleissa. Osavaltiossa valitaan kaksi senaattoria, ja kummankin kisan uskotaan olevan tiukka.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan paikallinen vaaliviranomainen Gabriel Sterling on kertonut, että kourallisessa vaalipiireistä äänestys on jatkumassa suunniteltua pidempään. Syynä tähän ovat aiemmin päivällä havaitut tekniset ongelmat.

Tämänkaltaiset äänestysajan pidennykset eivät ole poikkeuksellisia ja valtaosa jatkoajoista on lyhyitä, New York Times kertoo. Hieman ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista toimittajille puhuneen Sterlingin mukaan äänestyspäivä oli mennyt kuitenkin pääosin sujuvasti.

Sterlingin mukaan vaalipäivänä äänestäneiden määrää ei vielä ole pystytty arvioimaan. Täten äänestysintoa ei vielä päästy vertaamaan marraskuun vaaleihin.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat äänestyspaikkojen sulkeuduttua kisan senaatin paikoista olevan niin tiukkaa, ettei mahdollisista voittajista voinut vielä antaa arviota. Osavaltion vaaliviranomaiset ovat kertoneet, että tuloksia ei välttämättä ole selvillä kuin vasta aikaisintaan keskiviikkona paikallista aikaa.

Vaalit ratkaisevat senaatin hallinnan

Vaalien panokset ovat erittäin kovat, sillä niissä ratkaistaan kumpi puolue, demokraatit vai republikaanit, hallitsee senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Vaalien tulos ratkaisee myös sen, millaiset mahdollisuudet Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on viedä läpi politiikkaansa.

Georgiassa järjestetään kahdet vaalit, jotka molemmat demokraattien on voitettava, jos he mielivät senaattia hallitsemaan. Istuvat republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler saivat vastaansa demokraattihaastajat Jon Ossoffin ja Raphael Warnockin.

Warnock olisi voittaessaan ensimmäinen Georgian osavaltiosta valittu musta senaattori.

Jos molemmat demokraattiehdokkaat valitaan, senaatissa olisi demokraattien ja republikaanien välillä 50–50-tasatilanne ja tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ääni takaisi demokraateille enemmistön.

Jos demokraatit voittavat haltuunsa senaatin, heillä on niin sanottu värisuora, koska edustajainhuoneessa on jo demokraattienemmistö ja presidenttinä demokraatti.

Georgian senaattipaikat ratkeavat vasta nyt, koska osavaltion laki vaatii uusintavaaleja, jos kukaan ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Demokraatit uskovat republikaanien johtavan alkuvaiheessa

Mielipidekyselyiden perusteella vaaleista odotetaan erittäin tasaisia. FiveThirtyEightin koostamissa mielipidetiedusteluiden keskiarvoissa demokraattiehdokkaat ovat olleet niukasti republikaanien edellä.

Uutiskanava CNN kuitenkin kertoi demokraattien varoitelleen sisäisesti joukkojaan siitä, että republikaanit saattavat hypätä ääntenlaskun alussa merkittävään johtoon. Asiasta kertoi CNN:lle Ossoffin kampanjan avustaja.

Demokraatit uskovat, että aluksi kerrotaan paikan päällä annetuista äänistä pienemmistä, konservatiivisista piirikunnista. Valtaosan näiden piirikuntien äänistä uskotaan menevän republikaaneille.

Ossoffin kampanjan avustajan mukaan demokraatit tulevat olemaan erittäin pahasti alakynnessä ääntenlaskennan aikana. Demokraattien kampanjat kuitenkin painottavat, ettei tuloksien pohjalta kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä ennen kuin neljän suurimman piirikunnan äänet saadaan laskettua.

Biden voitti Georgian marraskuun presidentinvaaleissa reilun 11 000 äänen erolla, mikä kertoo siitä, että puolueet ovat osavaltiossa erittäin tasaväkisiä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.