Keski-Afrikan tasavallassa oppositioehdokkaat vaativat presidentinvaalien mitätöimistä

Keski-Afrikan tasavallassa opposition edustajat vaativat joulukuun lopulla järjestettyjen presidentinvaalien mitätöimistä "lukuisien epäselvyyksien" vuoksi.

Kansallisen vaaliviranomaisen johto ilmoitti maanantaina, että istuva presidentti Faustin Archange Touadera voitti vaalien ensimmäisellä kierroksella ehdottoman enemmistön äänistä. Toista kierrosta ei tarvittaisi, mikäli perustuslakituomioistuin vahvistaa tuloksen.

Vaaleissa hävinneet oppositioehdokkaat vaativat joulun jälkeen järjestettyjen presidentin- ja parlamenttivaalien mitätöimistä yhteisessä tiedotteessaan. Heidän mukaansa vain noin 695 000 ihmistä yhteensä 1,8 miljoonasta rekisteröidystä äänioikeutetusta kykeni antamaan äänensä vaaleissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että äänestysprosentti olisi ollut 37, eikä kansallisen vaaliviranomaisen ilmoittama noin 76.

Virallisten tilastojen pohjalta on myös aiemmin kerrottu, ettei isossa osassa maata äänestetty lainkaan tai äänestys saatiin suoritettua vain osittain.

Lähes puolessa äänestyspisteistä ongelmia

Kaksi kolmasosaa maasta on aseistautuneiden ryhmien hallinnassa. Monien äänestäjien ei onnistunut antaa ääntään näillä alueilla.

Vaaliviranomaisen edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että äänestyspisteistä lähes puolessa ei joko äänestetty tai äänestyslipukkeita tuhottiin.

Perustuslakituomioistuimen tulee vahvistaa vaalien ensimmäisen kierroksen tulos viimeistään tammikuun 19. päivään mennessä.

Toiseksi eniten ääniä sai maan entinen pääministeri Anicet Georges Dologuele. Hän on vannonut tekevänsä valituksen tuomioistuimelle. Dologuele on syyttänyt kansallista vaaliviranomaista siitä, että se on sivuuttanut ne noin 950 000 kansalaista, jotka eivät voineet äänestää aseistautuneiden ryhmittymien toimien vuoksi.

Kolmanneksi tullut Martin Ziguele puolestaan sanoi, ettei hän anna painoarvoa tuloksille ja kuvaili niiden olevan häpeäksi koko maalle.

Vaalit olivat "jättimäinen askel taaksepäin"

Hallinnon edustaja Ange-Maxime Kazagui sanoi tiistaina vaalien olleen uskottavat ja kuvaili tuloksen olleen ääni rauhalle.

– Tulokset on julkistettu ja voin vain ilmaista iloani, hän sanoi.

Kansainväliset ryhmät kuten Euroopan unioni sekä Afrikan unioni ovat tarjonneet rahoitusta vaalien järjestämiselle. Yhteisessä tiedotteessa ne kiittivät Keski-Afrikan tasavallan kansalaisten päättäväisyyttä käyttää äänioikeuttaan monista esteistä huolimatta.

Touaderan merkittävä liittolainen Venäjä puolestaan sanoi toivovansa, että vaalit edesauttaisivat tilanteen normalisoitumista maassa.

Ranskalaisen kansainvälisten suhteiden ajatushautomon edustaja Thierry Vircoulon sanoi vaalien olleen "jättimäinen askel taaksepäin". Hän kertoi AFP:lle, että äänestys oli kaikkea muuta kuin uskottava ja sanoi todellisen äänestysvilkkauden olleen 30 prosentin luokkaa.

Ex-presidentti syyttäjien syyniin kapinaepäilyjen vuoksi

Noin viikko ennen äänestystä kapinallisryhmät aloittivat hyökkäyksen ja uhkasivat marssia pääkaupunki Banguiin. Hallinto kuvaili kapinallisten aikeita vallankaappauksen yritykseksi. Vaalien alla onnistuttiin sopimaan tulitauosta, joka kuitenkin romuttui joulupäivänä.

Touadera nokitteli vaalien alla ex-presidentti Francois Bozizen kanssa tulikivenkatkuisin syytöksin. Touadera on syyttänyt Bozizea vallankaappauksen juonimisesta, minkä Bozize on kiistänyt. Ex-presidentin tukemat kapinalliset ovat puolestaan syyttäneet Touaderaa vaalien peukaloinnista.

Bozizea vastaan on asetettu YK:n pakotteita, ja häntä oli kielletty asettumasta ehdolle vaaleissa.

Aiemmin maanantaina Keski-Afrikan tasavallan syyttäjät aloittivat Bozizeen kohdistuvan tutkinnan kapinaepäilyihin liittyen.