Demokraatit nappaamassa senaatin enemmistön – useat mediat julistivat Warnockin voittajaksi toisessa Georgian senaatinvaalissa, toinenkin kisa on kääntymässä demokraateille

Yhdysvalloissa Georgian osavaltion huipputärkeät senaatinvaalit näyttävät tuovan demokraateille enemmistön senaattiin. Muun muassa uutiskanavat NBC ja CNN julistivat varhain keskiviikkona paikallista aikaa demokraattivoittaneen istuvan republikaanisenaattori, ja myös toinen osavaltion senaattikisoista on kallistumassa demokraateille.

Pastori Warnockista, 51, tulee ensimmäinen Georgiasta valittu musta senaattori ja myös ensimmäinen etelän osavaltioista valittu musta demokraattisenaattori.

Toisessa kisassa ovat vastakkain istuva republikaanisenaattori David Perdue ja demokraattihaastaja Jon Ossoff. Sekin kisa on muun muassa New York Timesin mukaan kallistumassa demokraateille, mutta tilanne on sen verran tasainen, että mikään media ei ole vielä julistanut Ossoffia voittajaksi.

Äänistä oli aamuyhdeksältä Suomen aikaa laskettu noin 97 prosenttia, ja valtaosa laskematta olevista äänistä oli demokraattien vahvoilta tukialueilta Atlantan metropolialueelta. Osassa piirikunnista ääntenlasku on yön ajan tauolla ja jatkuu keskiviikkoaamuna paikallista aikaa.

Ennen uutiskanavien voitonjulistuksia Warnock piti varhain keskiviikkona paikallista aikaa lyhyen puheen, jossa hän käytännössä jo julistautui voittajaksi.

– Meille sanottiin, ettemme voisi voittaa näitä vaaleja. Mutta tänä iltana todistimme, että toivon, kovan työn ja rinnallamme olevien ihmisten avulla kaikki on mahdollista, Warnock sanoi.

– Menen senaattiin tekemään töitä kaikkien georgialaisten puolesta.

Loeffler puolestaan sanoi omassa puheessaan kannattajilleen uskovansa, että hänellä on yhä voitonmahdollisuus.

Ossoffin kampanjapäällikkö julkaisi lausunnon, jossa hän sanoi kampanjan olettavan Ossoffin voittavan, kun kaikki äänet on laskettu.

Vaalit ratkaisevat senaatin hallinnan

Vaalien panokset ovat erittäin kovat, sillä niissä ratkaistaan, hallitsevatko demokraatit vai republikaanit senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Vaalien tulos ratkaisee näin myös sen, millaiset mahdollisuudet Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on viedä läpi politiikkaansa.

Demokraattien on voitettava molemmat Georgian vaalit, jos he mielivät senaattia hallitsemaan. Jos molemmat demokraattiehdokkaat valitaan, senaatissa olisi demokraattien ja republikaanien välillä 50–50-tasatilanne ja tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ääni takaisi demokraateille enemmistön.

Jos demokraatit voittavat haltuunsa senaatin, heillä on niin sanottu värisuora, koska edustajainhuoneessa on jo demokraattienemmistö ja presidenttinä pian demokraatti. Se antaisi Bidenille paljon paremmat mahdollisuudet saada aloitteitaan hyväksytyksi.

Georgian senaattipaikat ratkeavat vasta nyt, koska osavaltion laki vaatii uusintavaaleja, jos kukaan ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Äänestys meni pääosin sujuvasti

Ääntenlaskupaikat sulkeutuivat pääosin Suomen aikaa alkuyöstä kello kahdelta. Osassa vaalipiirejä äänestys jatkui kuitenkin suunniteltua pidempään.

Georgian äänestysjärjestelmän käyttöönotosta vastaavan Gabriel Sterlingin mukaan syynä tähän olivat aiemmin päivällä havaitut tekniset ongelmat. Tämänkaltaiset äänestysajan pidennykset eivät ole poikkeuksellisia, ja valtaosa jatkoajoista olikin lyhyitä, New York Times kertoo.

Hieman ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista toimittajille puhuneen Sterlingin mukaan äänestyspäivä oli mennyt kuitenkin pääosin sujuvasti.

Sterling, joka on itse republikaani, sanoi CNN:lle, että mikäli republikaaniehdokkaat häviävät vaalit, on syy tästä tyystin maan väistyvän presidentin Donald Trumpin. Trumpin perättömien vaalivilppisyytösten on arveltu mahdollisesti heikentävän republikaanien äänestysintoa Georgiassa.

Vaalitulosten perusteella vaikuttaa siltä, että demokraatit saivat kannattajansa aktivoitua uurnille republikaaneja paremmin. Yleensä äänestysaktiivisuus putoaa uusintavaaleissa selvästi, mutta nyt se on pysynyt poikkeuksellisen korkealla tasolla, mikä saattaa johtua vaalien isoista panoksista ja suuresta mediahuomiosta.

Republikaanien alkuvaiheen johto oli tiedossa

Mielipidekyselyiden perusteella vaaleista odotettiin erittäin tasaisia. FiveThirtyEightin koostamissa mielipidetiedusteluiden keskiarvoissa demokraattiehdokkaat ovat olleet niukasti republikaanien edellä.

Etukäteen oli tiedossa, että ääntenlaskennan alkuvaiheessa raportoitaidaan ääniä pienemmistä, konservatiivisemmista piirikunnista, mikä antoi republikaaneille johtoaseman. Atlantan alueen äänien ja ennakko- ja postiäänien odotettiin kuitenkin parantavan demokraattien asemia.

Sama kaava toteutui marraskuun presidentinvaaleissa, ja se toistui nyt. Presidentti Trump tviittaili kuitenkin vaali-illan aikana salaliittoteorioita vaalien vilpillisyydestä.

Georgian molempien senaattoripaikkojen meneminen demokraateille olisi poikkeuksellista, sillä osavaltio on ollut perinteisesti republikaanien vahvaa tukialuetta. Demokraatit ovat kuitenkin parantaneet kannatustaan Georgiassa viime vuosina.

Biden voitti Georgian marraskuun presidentinvaaleissa vain reilun 11 000 äänen erolla, mikä kertoo siitä, että puolueet ovat osavaltiossa erittäin tasaväkisiä.