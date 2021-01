Biden ja demokraatit ovat saamassa Georgiasta tarvitsemansa tuplavoiton – Trumpin vaalivenkoilu saattoi käydä republikaaneille kalliiksi

Demokraatti Joe Biden näyttää sittenkin pääsevän aloittamaan presidenttikautensa niin, että hänen puolueellaan on Yhdysvaltain hallinnossa niin sanottu värisuora. Palaset loksahtivat demokraattien osalta kohdalleen Georgian senaatinvaaleissa, joissa puolueen piti voittaa molemmat avoimina olevat paikat saadakseen senaatin hallintaansa.

Uutiskanavat julistivat varhain keskiviikkona paikallista aikaa demokraatti Raphael Warnockin voittaneen istuvan republikaanisenaattori Kelly Loefflerin toisessa senaattikisassa. Toisessakin kilvassa demokraatti Jon Ossoffin voitto republikaanisenaattori David Perduesta näytti erittäin todennäköiseltä, vaikka kisan voittajaa ei ole vielä julistettu keskiviikkoiltapäivänä Suomen aikaa.

Republikaanien historiallinen tuplatappio uusintavaaleissa puolueelle perinteisesti vahvassa syvän etelän osavaltiossa on laitettu yhdysvaltalaismediassa paljolti presidentti Donald Trumpin syyksi. Trump on marraskuisen vaalitappionsa jälkeen syyttänyt vaaleja vilpillisiksi, ja kritisoinut myös republikaanisia vaaliviranomaisia niukasti häviämässään Georgiassa.

Georgian republikaaniehdokkaat Perdue ja Loeffler peesailivat kampanjoissaan Trumpin perättömiä vilppisyytöksiä, minkä on arveltu ärsyttäneen maltillisia republikaaniäänestäjiä.

Myös väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta arvioi, että vaalitappio on melko varmasti seurausta Trumpin toiminnasta.

– Kyllä sillä on ollut oma vaikutuksensa siihen, että republikaanit eivät ole lähteneet äänestämään, tai ovat saattaneet äänestää demokraattiehdokkaita, Kokko sanoo.

Hän huomauttaa, että vaalien tuloksessa on tapahtunut melko iso heilahdus marraskuusta. Tuolloin Perdue sai vaalien ensimmäisellä kierroksella lähes 90 000 ääntä enemmän kuin Ossoff, mutta näyttää nyt romahtavan ja häviävän haastajalleen, mitä Kokko pitää jopa pienenä yllätyksenä. Moni marraskuussa äänestänyt republikaani näyttää nyt jääneen kotiin.

Republikaanit joutuvatkin nyt miettimään, oliko täydellinen uskollisuus Trumpille kannattava valinta.

– Siellä on ehkä aika iso pohtimisen paikka republikaaneilla, että kannattaako tätä Trumpin linjaa jatkaa. Se nyt on johtanut siihen, että he ovat menettäneet Valkoisen talon lisäksi myös senaatin.

Enemmistö helpottaa Bidenin toimintaa

Georgian vaalit olivat kohtalonkysymys seuraavan kahden vuoden kannalta, sillä ne ratkaisivat senaatin enemmistön. Toisenkin kisan voittaminen olisi taannut republikaaneille vuodesta 2015 alkaneen senaatin hallinnan jatkumisen.

Vaikka demokraateille tulee senaattiin varapresidentti Kamala Harrisin äänen takaama äärimmäisen niukka enemmistö 50–50-tilanteessa, on sekin Bidenin hallinnon kannalta paljon helpompi tilanne kuin republikaanienemmistö.

Bidenin on helpompi saada tulevina kuukausina esimerkiksi virkanimityksensä ja koronaelvytyspaketit hyväksytyksi, kun johdonmukaisesti kaikki demokraattien aloitteet blokannut Mitch McConnell ei ole enää senaatin enemmistöjohtajana.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi blogikirjoituksessaan, että vaalitulos mahdollistaa Bidenille suurempia elvytystoimia.

– Lisäelvytys tarjoaakin USA:n taloudelle piristysruiskeen. Odotukset lisäelvytyksestä kasvoivat myös rahoitusmarkkinoilla, ja USA:n 10-vuotinen valtionkorko nousi yli prosenttiin ensi kertaa sitten maaliskuun koronapaniikin, von Gerich kirjoitti.

Mustien äänestysinto keskeisessä asemassa

Warnock tekee historiaa, sillä hän on ensimmäinen etelän osavaltiosta valittu afroamerikkalainen demokraattisenaattori. Etelän osavaltioissa väestö on keskimäärin melko konservatiivista, ja demokraattien senaattoriehdokkaat ovat usein olleet maltillisia valkoisia miehiä, joilla on katsottu olevan paremmat mahdollisuudet voittoon kuin mustilla ehdokkailla.

Pastori Warnock kuitenkin osoitti, että tämä vanha nyrkkisääntö ei pidä enää paikkaansa ainakaan Georgiassa.

Osavaltion väestöstä 30 prosenttia on afroamerikkalaisia, mutta heidän äänestysaktiivisuutensa on perinteisesti ollut muita väestöryhmiä alhaisempi. Viime vuosina aktivistit Georgiassa Stacey Abramsin johdolla ovat kuitenkin tehneet paljon töitä afroamerikkalaisten äänestysinnon nostamiseksi, ja näissä vaaleissa se on nousemassa ennätykselliselle tasolle. Äänestysaktiivisuus oli kaiken kaikkiaan uusintavaaleille poikkeuksellisen korkea, minkä arveltiin johtuvan vaalien kovista panoksista ja suuresta mediahuomiosta.

– Meille sanottiin, ettemme voisi voittaa näitä vaaleja. Mutta tänä iltana todistimme, että toivon, kovan työn ja rinnallamme olevien ihmisten avulla kaikki on mahdollista, Warnock sanoi puheessaan varhain keskiviikkona New York Timesin mukaan.

Ossoffista on tulossa Georgian ensimmäinen juutalainen senaattori.

Lähteenä myös CNN.