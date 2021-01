Euroopan koronatapausten kokonaismäärä jo yli 30 miljoonaa, Saksassa jälleen yli 1 000 koronakuolemaa vuorokaudessa

Euroopan koronatapausten kokonaismäärä on noussut jo yli 30 miljoonaan, käy ilmi uutistoimisto AFP:n laskelmista.

52 maan Eurooppa, johon AFP:n kirjanpidossa lukeutuu myös Venäjä, on absoluuttisilla tartuntaluvuilla mitattuna koronasta pahiten kärsinyt alue maailmassa.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on AFP:n mukaan havaittu hieman alle 24 miljoonaa koronatapausta ja Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella hieman alle 17 miljoonaa tapausta. Aasiassa on havaittu noin 14,5 miljoonaa tapausta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lähi-idässä tautitapauksia on havaittu hieman yli neljä miljoonaa ja Afrikassa hieman yli kolme miljoonaa.

Euroopassa eniten tautitapauksia on havaittu Venäjällä, missä tartunnan on saanut reilut 3,5 miljoonaa ihmistä.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Euroopassa perjantaihin mennessä AFP:n mukaan 646 000. Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella koronaan liittyviä kuolemia on 542 000 ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa 406 000.

Euroopassa eniten koronakuolemia on Britanniassa, missä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen liitettyjä kuolemia on 86 000.

Kaikkiaan maailmassa on perjantaihin mennessä havaittu yli 92 miljoonaa koronatartuntaa ja lähes kaksi miljoonaa koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Saksassa uusia koronakuolemia yli 1 100

Saksassa havaittujen koronatapausten kokonaismäärä on noussut yli kahteen miljoonaan, maan koronalukuja seuraava Robert Koch -instituutti kertoo.

Saksassa havaittiin kuluneen vuorokauden aikana hieman yli 22 000 uutta koronatartuntaa, mikä nosti kokonaismäärän yli kahteen miljoonaan.

Ylivoimainen enemmistö koronatapauksista on päätynyt potilaan parantumiseen, sillä parantuneiden tapausten määrä Saksassa on reilut 1,6 miljoonaa.

Koronatartunnan aiheuttamia kuolemantapauksia Saksassa on havaittu perjantaihin mennessä hieman alle 45 000. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana kuolemantapauksia tilastoitiin 1 113.

Vuorokausikohtaisten kuolemantapausten määrä putosi hieman torstaina raportoidusta ennätysluvusta. Tuolloin uusia koronakuolemia tilastoitiin 1 244.

Koronarokotuksia on 83 miljoonan asukkaan Saksassa annettu nyt reilut 840 000 eli hieman yli prosentille maan väestöstä.

Rajoitukset tiukkenemassa edelleen?

Liittokansleri Angela Merkel sanoi torstaina, että Saksassa pitää entisestään kiristää koronarajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Saksassa on jo nyt voimassa tiukat rajoitukset, sillä esimerkiksi baarit, kuntosalit ja erilaiset kulttuuripalvelut määrättiin suljettaviksi jo marraskuussa. Ei-välttämättömiä tuotteita myyvät kaupat ja koulut pantiin puolestaan kiinni joulukuussa.

Myös Robert Koch -instituutti asettui torstaina kannattamaan entistä tiukempia rajoituksia. Instituutin mukaan saksalaiset ovat edelleen sosiaalisesti liian aktiivisia, mikä vaikeuttaa koronaviruksen leviämisen hillitsemistä.

Instituutti kiinnitti huomiota myös saksalaisten runsaaseen liikkumiseen maan sisällä, mikä on viime kuukausina ollut selvästi korkeammalla tasolla kuin ensimmäisen korona-aallon aikana viime keväänä.

Koronavirus on koetellut etenkin itäistä Thüringenin osavaltiota. Tautitilanteen takia Thüringenin osavaltiovaalit on päätetty siirtää huhtikuulta syyskuulle, jolloin Saksassa on määrä järjestää myös koko maan kattavat liittopäivävaalit.