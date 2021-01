Intia aloittaa yhden maailman suurimmista koronarokotusohjelmista – tavoitteena 300 miljoonaa rokotettua elokuun alkuun mennessä

Intiassa alkaa tänään yksi maailman laajimmista koronarokotusohjelmista. Miljoonia annoksia Intian viranomaisten hyväksymiä Covishield- ja Covaxin-rokotteita on toimitettu ympäri maata, ja ensimmäisenä päivänä on tavoitteena rokottaa yli 300 000 ihmistä.

Elokuun alkuun mennessä Intian on tarkoitus rokottaa 300 miljoonaa ihmistä. Rokotusten ensimmäisellä kierroksella tullaan rokottamaan muun muassa noin 10 miljoonaa terveydenhuollon työntekijää. Rokotuslistan kärjessä ovat myös yli 50-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat.

Covishield- ja Covaxin-rokotteet ovat intialaisvalmisteisia. Covishield on Intiassa valmistettu versio ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämästä rokotteesta. Intialaisen lääkeyhtiö Bharat Biotechin Covaxin sai jo viranomaishyväksynnän, vaikka kolmannen eli viimeisen vaiheen kliinisiä tutkimuksia ei ole vielä saatu päätökseen.

Yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on raportoitu yli kymmenen miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen määrällisesti toiseksi eniten maailmassa.

WHO: Rokotukset käynnistettävä pian jokaisessa maassa

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa nopeuttamaan koronavirusrokotteiden antamista maailmanlaajuisesti. WHO toivoo, että jokaisessa maassa aloitettaisiin rokotukset seuraavan sadan päivän aikana.

WHO piti kokouksen koronavirustilanteesta perjantaina.

– Haluan nähdä rokotusten käynnistyvän joka maassa seuraavan sadan päivän aikana, jotta terveydenhuollon työntekijät ja riskiryhmät olisivat ensimmäisinä suojattuna, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Maailmassa on raportoitu yhteensä yli 93,7 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Lisäksi perjantaina ylitettiin synkkä rajapyykki, kun koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä maailmassa nousi yhteensä yli kahteen miljoonaan.

Eniten kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa, jossa on raportoitu lähes 400 000 koronakuolemaa. Toisena on Brasilia yli 200 000:lla ja kolmantena Intia yli 150 000:lla koronakuolemalla.

Lisää maailmanlaajuista tutkimusta virusmuunnoksista

WHO kehottaa myös lisäämään koronaviruksen sekvenssitutkimuksia maailmanlaajuisesti, jotta virusmuunnoksia voidaan torjua paremmin. Viime aikoina esille tulleita uusia virusmuunnoksia voidaan havaita vain analysoimalla positiivisia koronavirusnäytteitä sekvenssitutkimuksilla.

WHO:n mukaan virusmuunnosten tutkimuksessa tarvitaan myös tiiviimpää tieteellistä yhteistyötä sekä tutkimustiedon jakamista.

WHO:n komitea toivoi myös järjestelmää virusmuunnosten nimeämiseen, jotta ne pysyisivät maantieteellisesti ja poliittisesti neutraaleina. Tällä hetkellä kolme eri muunnosta on peräisin Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja Brasiliassa, ja virusmuunnoksiin viitataan usein lähtömaan nimellä.