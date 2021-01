Koronarokotteista puhutaan nyt taukoamatta, ja rokotuskäyrät kääntyvät ylöspäin – mutta epätasaisesti eri puolilla maailmaa

Eri maiden koronarokotustahtia seurataan nyt kuin olympiamaratonia: Mikä maa etenee kiivaimmin? Kuka ottaa kiriä ylämäessä? Ketkä selättävät mahdolliset vastoinkäymiset?

Kärkijuoksijoita vertaillessa saattaa unohtua, että suurin osa maailman maista ei ole antanut ainoatakaan pistosta. Monin paikoin jo käytössä olevat rokotteet eivät ole saaneet toisaalla viranomaisten hyväksyntää.

Globaalin rokotusurakan etenemisestä raportoivat muiden muassa Oxfordin yliopiston ja Global Change Data Lab -järjestön yhteissivusto Our World in Data sekä uutistoimisto Bloomberg.

Aukotonta seuranta ei ole, sillä tiedot päivittyvät kumpaankin taulukkoon vaihtelevilla viiveillä. Esimerkiksi Suomen osalta perjantaille päivätyt tiedot täsmäävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimpien lukujen kanssa, mutta THL on kertonut tietojen tarkentuvan takautuvasti.

Lisäksi taulukoissa lasketaan annettuja rokoteannoksia, mikä ei ole sama asia kuin rokotettujen ihmisten määrä, sillä monia käytössä olevia rokotteita on annettava kaksi annosta per ihminen.

Köyhät maat jonon hännillä

Rokotuskampanja sai jo etukäteen osakseen arvostelua. Joulukuun alussa avustusjärjestö Oxfam yhdessä People's Vaccine -verkostoon kuuluvien yhteistyöjärjestöjensä kanssa tiedotti, että lähes 70 köyhää maata saa vuoden 2021 aikana rokotettua vain yhden kymmenestä asukkaastaan, jos lääkeala ja päättäjät eivät ryhdy toimiin.

Järjestöt arvioivat tuolloin, että jos kaikki testausvaiheessa olleet koronarokotteet hyväksytään käyttöön, rikkaat maat ovat vuoden 2021 loppuun mennessä ostaneet niin paljon rokotteita, että kansalaiset voitaisiin rokottaa kolmeen otteeseen. Shoppailulistan kärjessä oli tuolloin Kanada, jolle tilauksessa olleilla rokotteilla olisi voitu rokottaa kukin kanadalainen viidesti.

People's Vaccine -verkoston tavoitteena on saada lääkeyhtiöt jakamaan teknologiansa ja tietonsa avoimesti Maailman terveysjärjestön WHO:n kautta, jotta turvallisia ja tehokkaita rokoteannoksia saadaan valmistettua nopeammin. Lisäksi verkosto haluaa rokotteiden olevan ilmaisia ja niiden jakamisen tasapuolista ja oikeudenmukaista sekä tarpeeseen perustuvaa.

Israel pitää vauhtia yllä

Bloombergin perjantaille päiväämien tietojen mukaan annoksia on annettu maailmanlaajuisesti noin 38 miljoonaa. Lukema ei kuitenkaan ole ajantasainen, sillä listauksen kaikki tiedot eivät ole peräisin perjantailta.

Esimerkiksi tuorein tieto Kiinasta on Bloombergilla tammikuun 8. päivältä, jolloin rokotteita oli annettu 9 miljoonaa. Our World in Datalla uusin tieto Kiinasta on tammikuun 13. päivältä eli keskiviikolta, jolloin luku näyttää 10:tä miljoonaa. Maan valtavan väkiluvun vuoksi tämäkään luku ei silti nosta Kiinaa sataa ihmistä kohti annettujen annosten määrässä muiden ohi.

Venäjän luvut ovat niin ikään usean päivän takaa. Lisäksi Venäjän seuranta ei ole vertailukelpoinen, sillä maa ilmoittaa ainoastaan vähintään yhden rokotteen saaneiden ihmisten määrän. Näin ollen annettujen rokoteannosten määrä on todennäköisesti suurempi.

Lauantaina saatavilla olevien lukujen mukaan kiivaimmin rokotuksia suhteessa asukasmäärään on antanut Israel, jossa sataa ihmistä kohti on annettu 25 rokoteannosta.

Kakkosena tulee Arabiemiraatit, jossa vastaava luku on Bloombergin mukaan yli 15. Seuraavana listalla on Bahrain vajaalla kymmenellä annoksella sataa asukasta kohti.

Euroopan ykkösenä Britannia

Ensimmäinen Euroopan maa eli Britannia on listan sijalla neljä. Siellä koronarokotteita on annettu perjantain tietojen mukaan reilut viisi annosta sataa asukasta kohti.

Absoluuttisessa määrässä mitattuna ykköstilaa pitää Yhdysvallat, jossa rokoteannoksia on pistetty perjantain tietojen mukaan noin 13 miljoonaa. Sataa asukasta kohti rokotettujen määrässä mitattuna maa on Britannian jälkeen viidentenä.

Suomen lähimaista vikkelimmin on rokottanut Tanska, jossa sataa asukasta kohti on annettu vajaat kolme annosta rokotetta. Luku nostaa maan listan kuudenneksi.

Jos katsotaan koko rokotusohjelman läpi käyneitä ihmisiä, kärkipään järjestys muuttuu hieman. Ykkösenä tulee Arabiemiraatit, kakkosena Israel, kolmantena Britannia ja neljäntenä Yhdysvallat. Koska rokoteannosten välillä on oltava tietty määrä aikaa, osuudet ovat hyvin pieniä, Arabiemiraateillakin alle kolme prosenttia.

Suomi on Norjan ja Ruotsin tasolla

Suomessa koronavirusrokoteannoksia on perjantain tietojen mukaan annettu runsaat 43 000. Suurin osa, yli 13 000 annosta, on annettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Kakkosena tulee Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kolmantena Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue.

THL arvioi perjantaina, että todellinen annosmäärä oli jo viime keskiviikkona noin 50 000. Takautuvasti päivittyvien tietojen vuoksi ajantasainen määrä ei kuitenkaan vielä näy tilastossa.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on sataa ihmistä kohti annetuissa rokoteannoksissa Norjan ja Ruotsin välissä. Kaikkien kolmen luku on alle 0,8.

Bloombergin seurannan mukaan eniten sataa asukasta kohti rokotteita antaneet maat ovat:

1. Israel

2. Arabiemiraatit

3. Bahrain

4. Britannia

5. Yhdysvallat

6. Tanska

7. Malta

8. Slovenia

9. Italia

10. Espanja

11. Irlanti

12. Islanti

13. Liettua

14. Kanada

15. Viro