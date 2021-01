Uusintaoikeudenkäynti vei Samsung-johtajan takaisin telkien taakse

Etelä-Koreassa elektroniikkajätti Samsungia tosiasiallisesti johtava varapuheenjohtaja Lee Jae-yong on tuomittu kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen lahjuksen ottamisesta ja kavalluksesta, kertoo maan uutistoimisto Yonhap. 52-vuotias Lee oli aiemminkin istunut lyhyen ajan vankilassa samasta tapauksesta, mutta oikeudenkäynti uusittiin siinä tapahtuneen menettelytapavirheen takia.

Leen lahjustuomio kytkeytyy korruptiojupakkaan, jonka vuoksi maan entinen presidentti Park Geun-hye erotettiin virastaan. Oikeuden mukaan Lee maksoi miljoonia dollareita lahjuksia presidentin avustajan kautta, jotta Leen eteneminen Samsungin johtoon sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

– On valitettavaa, että Samsung, maan johtava yritys ja maailmanlaajuisesti arvostettu innovaatioiden kehittäjä, on toistuvasti sortunut rikoksiin juuri silloin, kun poliittinen valta on vaihtumassa, oikeuden tuomiossa myös harmiteltiin.

Myös ex-presidentti Parkin oikeudenkäynti uusittiin, ja korkein oikeus päätyi viime viikolla pitämään voimassa hänen 20 vuoden vankeustuomionsa.

Lee on käytännössä johtanut Samsungia vuodesta 2014. Tuolloin yhtiötä johtanut Leen isä, äskettäin 78-vuotiaana kuollut Lee Kun-hee, sai sydänkohtauksen, joka vei hänet loppuiäkseen koomaan.