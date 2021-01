Paluu Pariisin ilmastosopimukseen, nopeampi rokotustahti, massiivinen elvytyspaketti kongressiin – Bidenin ensimmäiset 100 päivää ovat pullollaan tavoitteita

Yhdysvalloissa uuden presidentin ensimmäiset 100 päivää ovat olleet käsite siitä lähtien, kun Franklin D. Roosevelt aloitti vuonna 1933 New Deal -uudistuksensa vimmatulla tahdilla keskellä syvää lamaa. Myös keskiviikkona virassaan aloittavalta Joe Bidenilta odotetaan ensimmäisten kuukausien aikana ripeitä toimia.

Bidenilla on pöydällään heti valtavia haasteita: etenkin koronapandemia ja sen aiheuttama talouskriisi, mutta myös muun muassa ilmastonmuutos, systemaattinen rasismi sekä edeltäjänsä Donald Trumpin kauden jälkeensä jättämät poliittiset jännitteet.

Valttikorttina Bidenilla on se, että demokraateilla on hallussaan kongressin molemmat kamarit.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Presidentin asetuksilla vauhtiin

Nykyisessä äärimmäisen polarisoituneessa tilanteessa lakien saaminen läpi kongressista on hyvin hankalaa, joten niin sanotuista presidentin asetuksista on tullut presidenteille yhä keskeisempi vallankäytön väline.

Asetuksilla presidentti antaa hallinnon eri virastoille ohjeita siitä, miten tietyissä asioissa toimitaan ja miten lakia tulkitaan. Ne mahdollistavat nopeat muutokset tiettyihin politiikkalinjauksiin.

Bidenia odottaa heti ensimmäisinä päivinä vino pino presidentin asetuksia allekirjoitettaviksi. Hän aikoo esimerkiksi liittää Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen ja kumota Trumpin asettaman maahantulokiellon tiettyjen muslimienemmistöisten maiden kansalaisille. Biden aikoo myös keskeyttää asuntojen pakkolunastukset ja opintolainojen maksut koronapandemian ajaksi.

– Biden voi käytännössä allekirjoittaa niitä heti iltapäivällä (virkaanastujaisten jälkeen), sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak.

Konkreettisten vaikutusten ohella presidentin asetukset ovat myös nopea tapa tehdä näyttävä symbolinen pesäero Trumpin kauteen kumoamalla monia tämän keskeisiä linjauksia.

Rokotustahti uudelle tasolle

Koronapandemian hoito on Bidenin ensimmäisten kuukausien ehdoton kohtalonkysymys, ja se vie myös merkittävän osan hänen hallintonsa huomiosta. Yksi Bidenin keskeisiä vaaliteemoja oli, että hän suoriutuisi pandemian hoitamisesta paremmin kuin Trump.

– Sisäpoliittisesti se on se, missä kaikki joko toimii tai mihin kaikki kaatuu. Se on myös alkutesti siihen, miten halukkaita republikaanipuolueessa ollaan tekemään yhteistyötä, Salonius-Pasternak näkee.

Rokotteiden jakelutahdin kiihdyttäminen on Bidenin hallinnolle keskeinen prioriteetti. Bidenin tavoitteena on, että hallinnon ensimmäisten 100 päivän aikana rokotetaan 100 miljoonaa amerikkalaista.

Biden aikoo myös muun muassa määrätä maskipakon liittovaltion rakennuksiin ja tehostaa koronatestausta.

Biden yrittää maahanmuuttouudistusta

Presidenttinä 1960-luvulla toimineen Lyndon B. Johnsonin kerrotaan sanoneen, että "presidentti on virassa aloittaessaan kirahvi, mutta puoli vuotta myöhemmin mato". Kielikuva tarkoittaa sitä, että virkakautensa alussa uuden presidentin mandaatti on vahvimmillaan ja poliittinen pääoma suurimmillaan. Mitä pidemmälle presidenttikausi etenee ja mitä lähemmäksi välivaalit tulevat, sitä vaikeampi etenkin kongressissa on saada läpi merkittäviä uudistuksia.

Merkittävien lainsäädäntöuudistusten läpi saaminen saattaa olla Bidenille muutenkin haastavaa, vaikka demokraateilla onkin enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Senaatissa lainsäädännön hyväksyminen vaatii käytännössä 60 ääntä, joten demokraattien hiuksenhieno enemmistö tuskin riittää kunnianhimoisiin tavoitteisiin, kuten terveydenhuoltouudistukseen tai aselakien kiristyksiin.

Biden aikoo lähettää kongressiin pian virkaanastujaistensa jälkeen maahanmuuttopaketin, joka muun muassa tarjoaisi paperittomille siirtolaisille kahdeksan vuoden väylän Yhdysvaltain kansalaisuuteen.

Biden pystyy omalla päätöksellään kumoamaan joitakin Trumpin kiistellyimmistä maahanmuuttolinjauksista, kuten perheiden erottamisen Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Laajan lakipaketin hyväksyminen vaatisi kuitenkin myös joidenkin republikaanien tukea.

– Silloin epäilen, että se on sellainen rajoitetumpi paketti, eikä että oikeasti mietitään mikä olisi järkevä tapa hoitaa Yhdysvaltain maahanmuuttoa, Salonius-Pasternak sanoo.

Markkinoilla odotetaan elvytyspakettia

Bidenin ensimmäisten 100 päivän keskeinen lakihanke on 1,9 biljoonan dollarin koronaelvytyspaketti, jonka hän julkisti viime viikolla.

Elvytyspaketti muun muassa takaisi valtaosalle amerikkalaisista 1 400 dollarin shekit. Siihen kuuluu myös minimipalkan nosto 15 dollariin tunnilta, mitä etenkin demokraattien vasen siipi on ajanut.

Kongressi hyväksyi maaliskuussa kolmen biljoonan dollarin elvytyspaketin, ja joulukuussa kuukausien poliittisen kiistelyn jälkeen 900 miljardin dollarin uuden paketin.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich uskoo, että Bidenin uudesta elvytyspaketista väännetään kongressissa kuukausia, ja sen hyväksyminen voi mennä pitkälle kevääseen. Voi hyvin olla, että siitä hyväksytään lopulta jonkin verran vesitetty versio, jotta paketin taakse saataisiin myös republikaaneja.

Niin sanottua sovitteluprosessia käyttämällä senaatti pystyy hyväksymään tiettyjä budjettiin liittyviä lakeja myös yksinkertaisella enemmistöllä. Demokraatit voivat käyttää tätä reittiä elvytyspaketin kanssa, jos muu ei auta, mutta von Gerich uskoo, että Biden yrittää ensin yhteistyötä republikaanien kanssa.

Von Gerichin mukaan markkinoille olisi pettymys, jos paketti kaatuisi.

– Hintoihin on jo valunut se, että Yhdysvalloissa on nyt poliittista päätöksentekokykyä. Jos pakettia ei saataisi läpi, se olisi negatiivinen markkinashokki.

Vaikka joulukuun elvytyspaketti tuli myöhässä ja kutistui republikaanien vaatimuksesta, oli se kuitenkin taloudelle tärkeä ja osti von Gerichin mukaan lisäaikaa seuraavan tukipaketin neuvotteluille.

– Sillä oli enemmän kiire kuin tällä jatkopaketilla.

Vasta kun elvytyspaketti on saatu pois alta, Biden voi keskittyä muihin talouspoliittisiin suunnitelmiinsa, kuten mahdollisiin veronkorotuksiin rikkaille.

Hallinnon kokoaminen vie aikansa

Bidenin täytyy tulevina viikkoina keskittyä myös siihen, että saa hallintonsa kasaan, mihin kuuluu nimitysten hyväksyminen senaatissa. Sen kannalta on keskeistä, että senaatin enemmistöjohtajana on jatkossa demokraattien Chuck Schumer eikä republikaanien Mitch McConnell.

Näin republikaaneilla ei ole mahdollisuutta hidastaa nimitysprosessia, eikä Bidenilla pitäisi olla suurempia vaikeuksia saada hallintoaan kokoon. Hallinnon kasaaminen on Yhdysvalloissa aina valtava prosessi, kun presidentti nimittää ministerien lisäksi satoja liittovaltion virkamiehiä.

Hallinnon sujuva kokoaminen on von Gerichin mukaan tärkeää, jotta Biden pääsee toteuttamaan suunnitelmiaan.

– Jos nimitykset viivästyvät, myös politiikan teko viivästyy.

Schumerin asema senaatin enemmistöjohtajana mahdollistaa Bidenille myös maltillisten republikaanisenaattorien kosiskelun tueksi tiettyihin lakihankkeisiin, kun McConnell ei voi enää yksipuolisesti blokata äänestyksiä asioista, joissa republikaaneja saattaisi livetä yhtenäisestä rintamasta.

Trumpin virkasyyte voi viedä huomiota

Bidenin ensimmäisiä viikkoja presidenttinä saattaa sävyttää myös Trumpin virkarikosoikeudenkäynti senaatissa. Salonius-Pasternakin mukaan demokraatit yrittävät luultavasti saada virkasyyteprosessin nopeasti pois päiväjärjestyksestä, vaikka vielä ei ole tiedossa, olisiko riittävän moni republikaanisenaattori langettavan tuomion kannalla.

Jotkut puolueessa olivat ehdottaneet, että asia otettaisiin senaatin käsittelyyn vasta Bidenin ensimmäisten 100 päivän jälkeen.

– Sitten voisi käydä niin, että Biden on saavuttanut menestystä, ja yhtäkkiä kaikki mediahuomio kääntyykin ex-presidenttiin. Se tavallaan nollaisi hyvin paljon siitä työstä.

Bidenilla itsellään ei tiettävästi ole erityistä halua keskittyä edeltäjänsä väärintekojen puimiseen, vaan hän haluaa yrittää katsoa eteenpäin ja pyrkiä yhdistämään jakautunutta kansaa.

Ulkopolitiikassa pesäero edeltäjään

Vaikka päähuomio on koronassa ja taloudessa, Bidenin täytyy globaalin suurvallan johtajana keskittyä heti alusta lähtien myös ulkopolitiikkaan, jossa hän pyrkii tekemään selvän pesäeron Trumpiin.

Bidenin ensimmäisiin kuukausiin osunee keväälle kaavailtu Nato-huippukokous, jonka yhteyteen saatetaan liittää laajempi Euroopan-kiertue.

– Siellä Bidenin tärkein tehtävä on olla olematta Trump. Eli hän sanoo liittolaisille, että olette tärkeitä, mutta että tästä huolimatta teidän täytyy satsata enemmän turvallisuuteenne ja kantaa vastuuta myös globaalista turvallisuudesta. Ja että lopetetaanko nämä tyhmät kauppasodat, Salonius-Pasternak arvioi.

---

Lähteenä myös Washington Post, CNN ja Bloomberg.