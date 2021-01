CNN: Bidenin ehdokas turvallisuusviraston johtoon vakuuttaa, ettei kongressin hyökkäys toistu hänen vahtivuorollaan

Yhdysvaltain presidentiksi huomenna nousevan Joe Bidenin ehdokas kotimaan turvallisuusvirasto DHS:n johtajaksi vakuuttaa kongressille, ettei loppiaisena tapahtunut hyökkäys kongressirakennukseen toistu hänen ollessaan virassa.

Kongressin kuultavana tänään olevan Alejandro Mayorkasin lausunnon sai etukäteen haltuunsa uutiskanava CNN. Mayorkasin nimityksen käsittelyn on määrä alkaa viideltä Suomen aikaa.

– Opin vanhemmiltani rakkauden tätä maata kohtaan, mikä teki tammikuun 6. päivän hyökkäyksestä minulle kauhistuttavan, Mayorkas sanoo lausunnossaan viitaten maahanmuuttajataustaansa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Väistyvän presidentti Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät Washingtonin kongressirakennukseen Capitoliin, kun Bidenin valintaa presidentiksi oltiin vahvistamassa.

– Meillä on vielä paljon opittavaa siitä, mitä tuona päivänä tapahtui ja mikä johti kapinaan, Mayorkas sanoo.

Mayorkas kuvailee hyökkäystä pyhäinhäväistykseksi, joka kohdistui yhteen Yhdysvaltain demokratian kolmesta peruspilarista. Mayorkas on aiemmin toiminut muun muassa turvallisuusviraston varajohtajana.

Virkaan valittuna hän olisi ensimmäinen DHS:ää johtava latino ja maahanmuuttaja.

Biden nostamassa USA:n apulaisterveysministeriksi transsukupuolisen lääkärin

Biden ehdottaa maan apulaisterveysministeriksi Pennsylvanian osavaltion terveysministeriä, lääkäri Rachel Levineä. Asiasta uutisoivat muun muassa CBS News ja uutistoimisto AFP.

Jos nimitys vahvistetaan kongressin ylähuoneessa, Levinestä tulee liittovaltion historian ensimmäinen transsukupuolinen senaatin vahvistamassa johtavassa virassa. Levine on lastenlääketieteen ja psykiatrian professori Penn Staten lääketieteellisessä korkeakoulussa.

Biden kertoo lausunnossa Levinen tuovan kaivattua vakaata johtajuutta ja asiantuntijuutta, joita tarvitaan pandemian vastaisessa kamppailussa.

– Levine tuo vakaata johtajuutta ja oleellista asiantuntijuutta, joita tarvitsemme saattaaksemme kansan tämän pandemian lävitse. Hän on historiallinen ja erittäin pätevä valinta auttamaan tämän hallinnon terveystoimien johtoa, Biden kertoi.

Maan terveysministeriksi Biden on nimittämässä kalifornialaispoliitikon Xavier Becerran.

Terveysviranomaisten johtoportaan nimitykset ovat Bidenin hallinnolle tavallistakin tärkeämpiä keskellä koronapandemiaa, joka on surmannut liki 400 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Bidenin hallinnon tavoitteena on, että 100 miljoonaa amerikkalaista on saatu rokotettua presidentin sadan ensimmäisen virassa vietetyn päivän aikana.

---

Juttua korjattu klo 17.26: Washingtonin hyökkäys tapahtui loppiaisena, ei tapaninpäivänä.