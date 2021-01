WHO: Britanniassa havaittu koronavirusmuunnos on levinnyt ainakin 60 maahan

Britanniassa havaittua koronavirusmuunnosta on löydetty tähän mennessä ainakin 60 maasta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Luku on kasvanut viikon aikana kymmenellä.

Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä on WHO:n mukaan raportoitu yhteensä 23 maassa ja alueella.

Sekä Etelä-Afrikan että Britannian virustyyppejä pidetään entistä tarttuvampina. WHO uskoo esimerkiksi brittimuunnoksen olevan 50–70 prosenttia niin kutsuttua alkuperäistä virusta tarttuvampi. Aiempaa vaarallisempia muunnosten ei kuitenkaan uskota olevan. Koronavirusrokotetta valmistavat Pfizer ja Biontech ovat ilmoittaneet, että niiden jo käytössä oleva rokote tehoaa myös brittimuunnokseen.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on maailmanlaajuisesti jo reilusti yli kaksimiljoonaa. WHO kertoo, että kuluneiden seitsemän päivän aikana koronakuolemia on kirjattu ennätykselliset 93 000 ja virustartuntoja 4,7 miljoonaa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa on aloitettu valtavia rokotuskampanjoita, ja EU ilmoittanut pyrkivänsä rokottamaan 70 prosenttia aikuisväestöstään elokuun loppuun mennessä. Monissa EU-maissa sekä muun muassa Venäjällä ja Intiassa rokotusohjelmien aloituksessa on kuitenkin ollut vaikeuksia.

Pekingiin osittainen sulku

Viime päivinä on jälleen keskusteltu pandemian alkuperästä. Viruksen ajatellaan lähteneen liikkeelle Kiinasta Hubein maakunnan pääkaupungista Wuhanista. Riippumattomat asiantuntijat ovat arvostelleet Kiinan reagointia hitaaksi, mutta Kiina on torjunut kritiikin.

Kiina oli jo suurelta osin saanut virustilanteen hallintaan, mutta viime aikoina tartuntoja on alkanut jälleen tulla ilmi. Keskiviikkona maan pääkaupunkiin Pekingiin julkistettiin osittainen koronasulku muutamien tartuntatapausten vuoksi.

Suurin osa tapauksista raportoitiin Daxingin alueella Pekingin eteläosassa. Kaupunginosissa, joissa tartuntoja on tullut ilmi, asukkaat eivät saa poistua kodeistaan. Koko Daxingin asukkaat eivät saa poistua Pekingistä muutoin kuin erikoisluvalla, ja lisäksi he tarvitsevat negatiivisen koronavirustestin. 50 ihmisen tapahtumia tai sitä suurempia ei saa järjestää, ja aluehallinto on neuvonut siirtämään häitä ja yksinkertaistamaan hautajaisia. Lisäksi päiväkodit ja koulut on määrätty kotiopetukseen.

Kiina on reagoinut uusiin tartuntaryppäisiin tiukoilla mutta paikallisilla toimilla. Esimerkiksi maanantaina Jilinin maakunnassa lähes kolmemiljoonaa ihmistä määrättiin koronasulkuun sen jälkeen, kun matkustava kauppias oli tartuttanut yli sata ihmistä.