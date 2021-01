Eurooppa-neuvoston Michel: Biden on Euroopan ystävä Valkoisessa talossa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel toivoo Yhdysvaltojen vallanvaihdon antavan mahdollisuuden uudenlaiselle suhteelle EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Michelin mielestä tilaisuutta on nyt käytettävä hyväksi, jotta demokraattisten valtojen välille voidaan luoda uusi "perustamissopimus".

Euroopan parlamentissa puhunut Michel esitti ehdotuksena myös Twitterissä ja kohdisti sen suoraan tulevalle presidentille Joe Bidenille, jonka virkaanastujaisia vietetään tänään.

Michel kuvaili Bidenia sanoen, että Euroopalla on ystävä Valkoisessa talossa.

Samoilla linjoilla on Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Hän lausui parlamentissa, että neljän pitkän vuoden jälkeen Euroopalla on jälleen ystävä Valkoisessa talossa ja että tämän päivän seremonia on osoitus Yhdysvaltojen demokratian sinnikkyydestä.

Samalla von der Leyen muistutti, että miljoonat yhdysvaltalaiset äänestivät väistyvää presidenttiä Donald Trumpia ja osa tämän kannattajista jopa mellakoi kongressissa aiemmin tässä kuussa. Tämä on von der Leyenin mielestä syytä pitää mielessä varoituksena, sillä Eurooppakaan ei ole ilmiölle immuuni.

– Presidentti Trump saattaa olla historiaa muutaman tunnin päästä, mutta hänen kannattajansa pysyvät. -- Tältä todella näyttää, kun sanat muuttuvat teoiksi ja vihapuheesta ja valeuutisista tulee oikea vaara demokratialle.

Trump ei ole edelleenkään myöntänyt vaalitappiotaan tai onnitellut Bidenia. Trump ei myöskään aio osallistua virkaanastujaisiin.