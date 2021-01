Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Trumpin politiikka jatkuu sodan keinoin

Capitolin valtausta on usein kuvattu järkyttäväksi, muttei yllättäväksi. Tämän reaktion takaa löytyy ymmärrys siitä, mitä Trumpin kylvämät populistiset valheet ja viha ovat vuosien aikana rakentaneet. Ei Trump näitä tunnelmia sinällään itse luonut vaan yllytti, antaen ääriajattelulle luvan osallistua julkiseen keskusteluun.

Historioitsija Timothy Snyder puhuu Suuresta Valheesta, joka johtaa väistämättä väkivaltaan ja voi repiä kansakuntia palasiksi. Ilman pitkään jatkunutta kiihottamista tällä Suurella Valheella ei olisi sille ominaista tuhoavaa voimaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vaalipetos Suurena Valheena oli se käyttövoima, joka sai Capitolin valtaajat toimimaan. He uskoivat valheeseen ja siksi olivat oman uskonsa mukaan pelastamassa maansa demokratiaa.

Trumpin presidenttiyden loppu on monille myös uskonkriisi. He olivat syistä tai toisista loppuun asti uskoneet Trumpin jatkavan presidenttinä. Tämä usko oli ennen kaikkea Trumpin luomus. Hän on johdonmukaisesti kieltäytynyt tunnustamasta häviötään.

Valhe valheen jälkeen nämä ihmiset ovat uskoneet uusin väitteisiin, joiden piti sysätä Biden syrjään. Nyt kun Biden on vannonut valansa, on tappio kuitenkin lopullinen. Voi myös olla, että Trumpin arvioidaan väistymisensä takia pettäneen tukijansa ääriliikkeissä.

Sakeimmissa salaliittoteoriapiireissä toki rakennellaan erilaisia ajatuskuvioita, miten Trumpista kuitenkin on tulossa presidentti. QAnon-piireissä suosituimmaksi selitykseksi on nousemassa väite, että Yhdysvaltoja valtiona ei enää olemassa ja on perustettu uusi valtio. Sen presidentti on tietysti Donald Trump.

Tähän mennessä Capitolin hyökkäyksen takia nostetuista syytteistä on käynyt vahvasti ilmi, miten väkivaltainen radikalisoituminen on koskenut aivan uudenlaista väkeä: poliiseja, sotilaita, juristeja ja ylipäätään ihmisiä, joilla on resursseja käytössään. Puhumattakaan siitä, että mediatietojen mukaan useampi kongressin jäsen pyysi Trumpilta etukäteistä armahdusta liittyen hyökkäykseen Capitolille.

60-luvun liikehdinnän seurauksena syntyi Yhdysvalloissa Weather Undergroud -terroristijärjestö. Tämä äärivasemmistolainen järjestö syntyi yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa vastustamaan ennen kaikkea Vietnamin sotaa.

Ryhmän ainoat kuolonuhrit olivat kolme omaa jäsentä, jotka kuolivat pommin räjähtäessä rakennusvaiheessa. Nyt äärioikealla on militioiden ja ammattisotilaiden kautta kykyjä ja välineitä paljon pahempaan.

Ongelman laajuutta kuvaa hyvin se, että FBI tarkisti Bidenin virkaanastujaisia turvaamaan tulleiden kansalliskaartin sotilaiden taustoja ja toistakymmentä sotilasta lähetettiin pois tehtävästä. Määrä ei tietenkään ole suuri, mutta jos hyvin pikaisella vilkaisulla löytyy noinkin paljon selvästi epäilyttävää käytöstä, vihjaa se ongelman olevan merkittävä.

Yhdysvallat on käynyt viimeiset kaksi vuosikymmentä maailmanlaajuista sotaa terrorismia vastaan. Nyt näyttää ikävän mahdolliselta, että sitä sotaa on käytävä myös omalla maaperällä, omia kansalaisia vastaan.

Janne Riiheläinen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija.