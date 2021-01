Unkari antoi Sputnikille ja AstraZenecan koronarokotteelle alustavat hätäluvat, arvosteli Euroopan lääkevirastoa viivyttelystä

Unkarista tuli torstaina ensimmäinen EU-maa, joka myönsi alustavan hyväksynnän venäläiselle Sputnik-koronarokotteelle. Samalla tuli alustava hyväksyntä myös AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteelle.

Pääministeri Viktor Orbanin edustaja Gergely Gulyas arvosteli Euroopan lääkevirastoa (EMA) erittäin hitaasta toiminnasta.

–Valitettavasti he ovat hyvin hitaita. Britannia on jo antanut hyväksynnän AstraZenecalle, ja he rokottavat sillä täyttä päätä, mutta me emme voi sitä käyttää, koska EMA:n hyväksyntää ei ole, Gulyas sanoi.

EMA:n mahdollinen hyväksyntä AstraZenecan rokotteelle on tulossa 29. tammikuuta. EMA:n sääntöjen mukaan EU-maa voi hätätilanteessa myöntää itse rokotteelle tilapäisen käyttöluvan.

Sputnik tarvitsee vielä Unkarin terveysviranomaisten antaman luvan ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Torstaina oli epäselvää, kuinka kauan tähän menee.