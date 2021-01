Presidentti Biden ehdottaa viiden vuoden jatkoa Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle Uusi Start -sopimukselle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ehdottanut, että runsaan kahden viikon päästä päättyvää Uusi Start -aserajoitussopimusta jatkettaisiin viidellä vuodella. Bidenin ehdottama jatkoaika on enimmäismäärä, millä sopimusta voidaan kertaheitolla jatkaa.

Bidenin aikeista kertoi aiemmin muun muassa uutiskanava CNN virkamieslähteisiinsä viitaten. Asian vahvisti torstaina toimittajille Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki.

Psaki kertoo sopimuksen jatkokauden käyvän erityisesti järkeensä nykytilanteessa, jossa Yhdysvaltain ja Venäjän väliset suhteet ovat kireät.

Ex-presidentti Donald Trumpin hallinto yritti turhaan saada aikaan vuoroin lyhyttä ja vuoroin pitkää jatkokautta Start-sopimukseen. Trump olisi halunnut myös Kiinan mukaan sopimukseen, mutta maa ei ollut tästä kiinnostunut.

Uusi hallinto aloittamassa Venäjään kohdistuvia tutkintoja

Psaki kertoi myös, että uusi kansallisen tiedustelun johtaja Avril Haines aikoo aloittaa tutkinnan liittyen epäilyihin, joiden mukaan Venäjän hallinto olisi myrkyttänyt oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin viime kesänä.

Navalnyi palasi Venäjälle viime viikonloppuna Saksasta, johon hänet vietiin hoitoon elokuussa tapahtuneen myrkytyksen jälkeen. Hänet otettiin Moskovassa kiinni ehdollisen vankeustuomion ehtojen väitetystä rikkomisesta heti lentokentällä. Länsimaat ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista.

Navalnyi itse on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä, joka hänen mukaansa toimi presidentti Vladimir Putinin käskystä. Venäjä on kiistänyt myrkyttämisen.

Lisäksi Yhdysvallat aikoo tutkia tapporahoja, joita Venäjän tiedusteluviranomaisten on väitetty maksaneen Afganistanissa äärijärjestö Talebanille. Venäjän on epäilty tarjonneen Talebanin taistelijoille salaisia palkkioita, jos he onnistuvat tappamaan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten sotilaita.