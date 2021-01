Al-Holin leirillä Syyriassa tapettu toistakymmentä, YK:n mukaan leirin olot muuttumassa kestämättömiksi

Ainakin kaksitoista ihmistä on tapettu al-Holin pakolaisleirillä Koillis-Syyriassa runsaan kahden viikon aikana, kertoo YK. Maailmanjärjestön mukaan leirin turvallisuustilanne on muuttumassa kestämättömäksi.

YK:n mukaan kuolleet olivat Syyrian ja Irakin kansalaisia. Ainakin yksi kuolleista oli irakilainen nainen.

Kurdien valvoman leirin turvallisuus on ollut surkea jo pitkään. Leirillä on tapahtunut runsaasti veritekoja, joista ainakin osan takana on ollut äärijärjestö Isis.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Al-Holin leirillä on liki 62 000 ihmistä, joista valtaosa on naisia ja lapsia.

Joulukuussa al-Holin leiriltä tuotiin myös Suomen naisia ja lapsia. Tuolloin ulkoministeriö arvio, että leirille jäi arviolta viisi suomaista naista ja viitisentoista lasta.