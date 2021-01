Bidenin tarjokas hyväksyttiin, USA sai ensimmäisen mustan puolustusministerin – presidentin kolmas työpäivä piti sisällään myös korona-apua ja Iranin vaatimuksen pakotteiden poistosta

Yhdysvallat sai perjantaina ensimmäisen mustan puolustusministerinsä, kun senaatti vahvisti presidentti Joe Bidenin ehdokkaan Lloyd Austinin valinnan.

Austin valittiin tukevalla enemmistöllä, vaikka hänen hyväksyntänsä virkaan vaati senaatissa erityismenettelyn. Tämä johtui siitä, että Austin on hiljattain eläköitynyt kenraali, ja lain mukaan virka on varattu siviilille tai sellaiselle sotilashenkilölle, joka on ollut poissa sotilasvirasta vähintään seitsemän vuotta.

Samaan aikaan kun Biden ajoi läpi hallituksensa ministereitä senaatissa, hän pyrki kiirehtimään koronapandemian vastaisia toimia antamalla määräyksiä ruoka-avun lisäämisestä ja kiirehtimällä yrityksille suunnattuja apupaketteja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Iran haluaa pakotteet pois heti

Tuore presidentti sai perjantaina terveisiä myös Lähi-idästä, kun Iranin ulkoministeri Javad Zarif kehotti Foreign Affairs -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan lopettamaan ehdoitta Yhdysvaltain Iraniin kohdistamat talouspakotteet.

– Yhdysvaltojen johdolla on edessään perustavanlaatuinen valinta. Se voi jatkaa Trumpin epäonnistunutta maksimaalista painostusta tai palata sopimukseen, jonka sen edeltäjät hylkäsivät, ulkoministeri kirjoitti.

Aiemman presidentin Donald Trumpin hallinto veti yksipuolisesti vuonna 2018 Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta, jota maa oli aikaisemmin ollut mukana solmimassa yhdessä Kiinan, Venäjän, Britannian, Ranskan ja Saksan kanssa.

Sopimuksen mukaan Iranin talouspakotteita helpotettiin vastineeksi siitä, että maa suostui rajoittamaan ydinohjelmaansa ja sallimaan sen tarkastukset.

Zarifin mukaan Iran on valmis palaamaan takaisin kaikkiin ydinsopimuksen velvoitteisiin heti sen jälkeen kun pakotteet on poistettu.

Iranin on epäilty tavoittelevan ydinasetta. Iran on kiistänyt tämän, ja vakuuttanut ydinohjelmansa olevan täysin rauhanomainen.