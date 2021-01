Kiinassa on pelastettu yksi romahtaneeseen kaivokseen jumiin jääneistä kaivosmiehistä

Kiinassa on onnistuttu pelastamaan yksi kaivosmies, joka oli ollut loukussa romahtaneessa kaivoksessa jo kaksi viikkoa. Asiasta kertoi Kiinan valtiollinen televisioyhtiö CCTV.

Itäisessä Shandongin maakunnassa sijaitseva Hushanin kultakaivos romahti räjähdyksen jälkeen 10. tammikuuta. Loukkuun satojen metrien syvyyteen on kerrottu jääneen 22 kaivosmiestä.

Pelastajat ovat aiemmin saaneet yhteyden noin kymmenen miehen ryhmään. Nyt pelastettu mies oli eri kohdassa. Hänet paikannettiin sunnuntaina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mies oli CCTV:n mukaan fyysisesti huonossa kunnossa. Tv-kuvassa miehen nähtiin nousevan maan pinnalle pienessä hissikorissa pelastustyöntekijöiden avustamana. Miehellä oli kasvoillaan maski, eikä hän näyttänyt pystyvän seisomaan.

Pelastajien tietojen mukaan kaivoksessa on vielä hengissä ainakin kymmenen kaivostyöntekijän ryhmä. Viikko sitten pelastajat saivat yhteyden 11 miehen ryhmään. Yhden miehistä on sittemmin kerrottu kuolleen räjähdyksessä aiheutuneiden vakavien vammojen seurauksena.

Kymmenen hengen ryhmä on 580 metrin syvyydessä. Heille on lähetetty ruokaa, lääkkeitä ja muita tarvikkeita kallioon porattujen kuilujen avulla. Myös muualle kaivokseen on laskettu muun muassa ravintoliuospakkauksia siltä varalta, että sieltä löytyisi elossa lisää loukkuun jääneitä.

Perjantaina pelastustyöntekijät arvioivat, että kaivokseen jääneiden miesten täytyy odottaa apua vielä ainakin kaksi viikkoa. Miesten kunnon lisäksi pelastajat ovat huolissaan veden kerääntymisestä kaivokseen.

Kaivosonnettomuudet ovat Kiinassa yleisiä. Turvallisuuteen liittyvien normien valvonta on usein heikkoa.