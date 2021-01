Tutkija: Viikonlopun Navalnyi-protestit olivat merkittävimpiä koko Putinin valtakauden aikana – Navalnyista on tullut nyt kansainvälinen mielipidevanki, mikä voi suojella tätä

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia tukevat lauantain mielenosoitukset olivat presidentti Vladimir Putinin valtakauden merkittävimmät. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila STT:lle.

Koska mielenosoitukset järjestettiin luvattomasti, on niiden tarkkaa kokoa vaikea arvioida. Lassilan mukaan näyttää kuitenkin siltä, että kokoluokka ja maantieteellinen laajuus olivat poikkeuksellisia.

– Kun katsoo väkimääriä, olivat nämä aivan ainutlaatuisia. Liikehdinnässä on selkeästi nähtävissä, että monet eivät ole vain Navalnyin ydintukijoita, vaan ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti hyväksy, että ihmisiä pidätetään poliittisista mielipiteistä, Lassila sanoo.

Navalnyin alueellisen verkoston johtajan Leonid Volkovin mukaan yhteensä noin 300 000 ihmistä marssi vangitun Navalnyin puolesta viikonloppuna. Volkovin mukaan protesteja on kutsuttu koolle myös ensi viikonlopulle.

– Opposition näkökulmasta hallinnolle ei haluta antaa nyt minkäänlaista hengähdystaukoa, koska se on riskin paikka. Venäjällä on nähty monta kertaa aiemmin, että kun protestiliikehdintä osoittaa hiipumisen merkkejä, hallinto iskee takaisin, Lassila sanoo.

Protestoijien lukumäärää on voinut kasvattaa myös Navalnyin tiistaina julkaisema "Putinin palatsi" -video, joka oli sunnuntaiaamupäivään mennessä kerännyt yli 78 miljoonaa katsojaa.

Videossa esitellään presidentti Putinin ökykodiksi väitetty kartano, josta löytyy muun muassa tankotanssilava, vesipiippulounge ja satojen eurojen arvoinen vessaharja.

Presidentti Putinin esikunta on kiistänyt, että Putin omistaisi kyseisen talon.

– Jos edes osa videon katsojista saatiin mobilisoitua kadulle, oli siinä jo aika iso joukko, Lassila sanoo.

Ristiriitainen hahmo noussut muutoksen symboliksi

Lassilan mukaan Navalnyi on nyt muuttunut maailmantason mielipidevangiksi, joka on katalysaattori presidentti Putinin hallintoon tyytymättömille kansalaisille.

– Hänestä on tullut symboli Putinin vastustamiselle – Navalnyi edustaa muutosta jota tarvitaan, vaikka henkilönä häneen voitaisiin suhtautua ristiriitaisesti, hän sanoo.

Navalnyi on herättänyt aiemmin huomiota jyrkän kansallismielisillä lausunnoillaan, jotka toivat tälle lähtöpassit myös liberaalista Jabloko-puolueesta. Nyt lausunnot ovat jääneet taka-alalle, ja hän on noussut Putinin vastaisen kirjavan opposition symboliksi. Hän on profiloitunut etenkin korruption paljastamisella ja reilujen vaalien puolesta taistelemalla.

Lassilan mukaan Navalnyin etuna onkin se, että tämä on onnistunut esiintymään kansanmiehenä, joka puhuu kansankieltä, ei kansasta etäisenä teoreettisena älykkönä.

"Venäjälle ideaaleinta olisi saada Navalnyi ulos maasta"

Navalnyi palasi viikko sitten sunnuntaina Venäjälle oltuaan hoidossa Saksassa myrkytysyrityksen jälkeen. Palattuaan hänet otettiin välittömästi kiinni. Myöhemmin hänet vangittiin 30 päivän ajaksi.

Oppositiojohtajaa tuskin tullaan siksi vapauttamaan kovin nopeasti, vaikka paine siihen on ennennäkemätön, Lassila sanoo. Monet länsimaat, muun muassa Suomi, ovat vaatineet oppositiopoliitikon vapauttamista.

– Tässä on nyt uutena elementtinä kansainvälinen ulottuvuus. Koskaan aiemmin Venäjän sisäpolitiikassa ei ole ollut tällaista hahmoa, joka olisi noussut näin keskeiseksi länsisuhteissa, Lassila sanoo.

Tämä paine voi edistää sitä, ettei Navalnyille tule tapahtumaan vankilassa mitään. Navalnyi on nyt kansainvälisen mielipidevangin asemassa, joka voi suojella tätä uudelta surmausyritykseltä, Lassila sanoo.

Navalnyin mukaan hänet myrkytti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB, minkä Venäjä on kiistänyt. Länsimaiden mukaan myrkytyksessä käytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkkyä, mikä viittaa myös valtiolliseen toimijaan.

– Venäjälle ideaalein vaihtoehto olisi saada järjestettyä Navalnyi ulos maasta, mutta sitä ei tule tapahtumaan, koska Navalnyi ei tule lähtemään, Lassila sanoo.

Tämän Navalnyi on jo osoittanut palaamalla Venäjälle myrkytysyrityksestä ja lähes takuuvarmasta pidätysuhasta huolimatta.