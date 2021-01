Venäjän ja Saksan välille rakennettavan Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt ovat sunnuntaina alkaneet uudelleen. Putkea rakentavan konsortion mukaan venäläinen putkenlaskualus Fortuna on aloittanut työt Tanskan vesillä. Työt jatkuvat Tanskan aluevesien ulkopuolella mutta Tanskan talousvyöhykkeellä.

Putki on lähes valmis, mutta sen rakennustyöt ovat olleet tauolla vuoden 2019 lopusta. Yhdysvallat on yrittänyt pysäyttää sen talouspakotteilla uhaten. Saksalainen energiayhtiö Uniper, josta Fortum omistaa enemmistön, on yksi venäläisen kaasujätti Gazpromin vetämän hankkeen rahoittajista.

Yhdysvallat vastustaa putkihanketta, koska katsoo sen kasvattavan Saksan ja muiden EU-maiden riippuvuutta Venäjän kaasusta liian suureksi. Putki kaksinkertaistaa kaasunkuljetuskapasiteetin Venäjältä Saksaan.

