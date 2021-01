Senaatti vahvisti Blinkenin nimityksen ulkoministeriksi

Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Joe Bidenin ehdokkaan Antony (Tony) Blinkenin, 58, valinnan ulkoministerin tehtävään.

Blinken on Bidenin pitkäaikainen neuvonantaja. Blinken on sanonut yrittävänsä saada aikaan uutta ydinsopimusta Iranin kanssa, jos maa on siihen halukas.

Blinken on myös toivonut, että Venäjän kanssa tehdylle Uusi Start -sopimukselle saataisiin jatkoa. Yhdysvaltain ja Venäjän ydinaseita rajoittava sopimus umpeutuu helmikuun alussa.

Blinken on myös sanonut, että ex-presidentti Donald Trumpin kova suhtautuminen Kiinaan oli oikein, vaikka hän ei olekaan samaa mieltä Trumpin valitsemista toimintatavoista.