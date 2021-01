Puolassa tulee huomenna voimaan perustuslakituomioistuimen päätös, jonka mukaan maahan tulee lähes täydellinen aborttikielto. Maan hallitus ilmoitti asiasta tänään.

Hallituksen ilmoituksen odotetaan synnyttävän mielenosoituksia, kuten tapahtui lokakuussa, jolloin tuomioistuimen päätös julkistettiin.

Päätöksen mukaan naiset eivät enää saa tehdä aborttia tapauksissa, joissa sikiö on epämuodostunut. Tämän jälkeen abortti on Puolassa sallittu vain jos raskaus on raiskauksen tai insestin tulos tai se uhkaa äidin terveyttä tai henkeä.

