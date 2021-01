THL:n Nohynek: Saksan suositus AstraZenecan rokotteesta ilmeisesti vuodettu luonnos, Saksa odottanee Euroopan lääkeviraston kantaa

Saksan rokoteviranomaiset eivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin tietojen mukaan ole vielä tehneet päätöstä suositella AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteen antamista vain alle 65-vuotiaille.

Saksan rokoteviranomaisten on uutisoitu suositelleen AstraZenecan rokotteen antamista vain alle 65-vuotiaille. Nohynek kertoo ottaneensa yhteyttä Saksan Robert Koch -instituutin rokotuksista vastaavaan Ole Wichmanniin heti uutisen kuultuaan. Nohynekin mukaan Wichmann kertoi, että Saksan rokotekomission STIKO:n kokous on vielä kesken, eikä päätöksiä ole tehty. Julkisuuteen on siis ilmeisesti vuodettu vasta aihetta koskeva luonnos.

Euroopan lääkevirasto EMA:n odotetaan perjantaina kertovan, suositteleeko se myyntiluvan myöntämistä rokotteelle ja millaisin ehdoin.

– Minun on vaikea kuvitella että STIKO tekisi päätöksiä ennen kuin he ovat kuulleet EMA:a, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan STIKO:n prosesseissa luonnos myös lähetetään lausuntokierrokselle eri sidosryhmille, minkä jälkeen tehdään lopullinen versio.

AstraZeneca ja Johnson puolustavat tehoa

Saksan rokotekomission kerrotaan antaneen suosituksen syyksi sen, että rokotteen tehosta yli 65-vuotiailla ei ole toistaiseksi saatavilla tarpeeksi tietoa.

– Tällä hetkellä meillä on vain puutteellista dataa, jonka perusteella voimme arvioida rokotteen tehoa 65-vuotiaille ja vanhemmille. Tätä rajoitetta lukuun ottamatta pidämme rokotetta sopivana käyttöön, rokotekomissio totesi mediatietojen mukaan. Myös osa saksalaismedioista uutisoi komission suosituksen olevan vasta luonnos, kun taas osa kertoi Saksan terveysministeriön tuoneen suosituksen julki.

AstraZeneca kommentoi uutisia pian toteamalla, että viimeisimmät tutkimukset tukevat sitä, että rokote on tehokas myös yli 65-vuotiailla.

Myös Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi tukevansa AstraZenecan ja brittiyliopisto Oxfordin kehittämää rokotetta, kuten myös Englannin kansanterveyslaitoksen immunisaation osaston johtaja Mary Ramsay.

"Se että ei ole tietoa tehosta, on eri asia kuin että ei ole tehoa"

AstraZenecan joulukuussa julkaistuissa tutkimustiedoissa oli mukana hyvin vähän iäkkäitä, Hanna Nohynek sanoo. Lääkevirastolle toimitetuissa tiedoissa iäkkäiden määrä on Nohynekin tietojen mukaan suurempi, mutta heitä on edelleen vähän.

– Jos tutkittavia on jossakin osaryhmässä vähän ja jos covid-19 -taudin ilmaantuvuus heidän keskuudessaan on matala, kiitos tiukasti noudatettujen koronavarotoimenpiteiden, tästä tietysti seuraa ongelmia. Ei voida laskea luotettavasti mikä [rokotteen] teho tässä ikäryhmässä on, jos taudin ilmaantuvuus on hyvin alhainen.

– Se että ei ole tietoa tehosta, on eri asia kuin että ei ole tehoa, Nohynek kuitenkin huomauttaa.

Aiemmin tällä viikolla saksalaislehdet kertoivat, että AstraZenecan ja Oxfordin rokotteen teho olisi lähes olematon ikäihmisten kohdalla. Saksan terveysministeriö kiisti väitteet. Ministeriön mukaan lähteet olivat sotkeneet rokotteen tehoa ja tutkimuksen osallistujia koskevat prosentit.

Myös Yhdysvalloissa on meneillään tutkimus rokotteen tehosta, Nohynek kertoo. Siinä iäkkäiden osuus on neljäsosa tutkittavista, mutta tuloksia odotetaan vasta maaliskuussa.

Miten käy Suomen massarokotusten?

Jos EMA ei päädy suosittelemaan AstraZenecan rokotetta yli 65-vuotiaille, edessä on Suomelle vakava mietinnän paikka, Nohynek sanoo. Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan tämänhetkisillä toimitusmäärillä laajoja rokotuksia ei päästä aloittamaan.

– On ilman muuta selvää, että eihän meillä ole riittävästi rna-rokotteita kaikille ikäihmisille.

AstraZenecan jälkeen seuraavaksi pisimmällä on Johnson & Johnsonin rokote, jonka rullaava arviointi on meneillään Euroopan lääkevirastossa. Jos kaikki menee hyvin, se voisi saada myyntiluvan maaliskuussa, Nohynek arvioi.

Jos AstraZenecan rokotetta ei suositeltaisi yli 65-vuotiaille, eteen tulisi muun muassa kysymys siitä, aletaanko rokotteita antaa järjestyksessä alempana oleville alle 65-vuotiaille.

– Toivoisin että tällaista yläikärajaa ei olisi juuri siitä syystä, että se johtaa hankaluuksiin rokotusstrategian ja järjestyksen noudattamisessa. On harvinaisen selvää, että suurin kuolemanriski ja suurin tautitaakka meillä on ikäihmisissä. Lääketieteellisen riskiarvion mukaan heidän pitäisi saada rokotteet ensimmäisenä, Nohynek sanoo.

Terveydenhoidon henkilökunnan korkeimman prioriteetin ryhmistä ja yli 70-vuotiaista kertyy Nohynekin mukaan yhteensä jo yli miljoona rokotteen tarvitsijaa. Tähän mennessä EU:ssa hyväksytyt rokotteet vaativat kaksi annosta.

Rokotteen tehosta keskusteltiin jo aiemmin, mutta tiedot leimattiin uutisankaksi

AstraZenecan rokotteet ovat herättäneet paljon keskustelua viime päivinä. Aiemmin tällä viikolla saksalaislehdet kertoivat, että kyseisen koronarokotteen teho olisi lähes olematon ikäihmisten kohdalla.

Handelsblatt-lehden artikkelin mukaan Saksan viranomaisten tutkimukset ovat osoittaneet, että rokotteen teho yli 65-vuotiailla olisi vain noin kahdeksan prosenttia. Tämän lisäksi Bild-lehti kertoi saaneensa ennakkotietoja, joiden mukaan Euroopan lääkevirasto (EMA) ei tule hyväksymään rokotetta käyttöön ikäihmisille.

Saksan terveysministeriö kiisti väitteet. Ministeriön mukaan lähteet taas olivat sotkeneet kaksi asiaa.

– Noin kahdeksan prosenttia AstraZenecan testeihin osallistuneista oli 56–69-vuotiaita ja kolmesta neljään prosenttia yli 70-vuotiaita. Tämä ei suinkaan tarkoittanut, että nämä olisivat rokotteen tehokkuutta koskevia prosentteja, terveysministeriö kommentoi asiaa alkuviikosta.

Terveysministeriön mukaan jo syksystä asti on ollut tiedossa, että AstraZenecan testeissä oli mukana vähemmän ikäihmisiä kuin muiden rokotevalmistajien.

EU ja yhtiö kiistelevät rokotteiden myöhästymisestä

EU:n ja AstraZenecan välille on kehkeytynyt kitkerä riita sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti, että sen toimitukset EU-maille jäävät selvästi ennakoitua pienemmiksi.

EU on vaatinut, että AstraZenecan on korvattava viivästymiset toimittamalla unionin jäsenmaille rokoteannoksia yhtiön Britanniassa toimivilta tehtailta. AstraZeneca taas katsoo, ettei sillä ole sitovaa velvoitetta toimittaa rokotteita EU:lle tietyn aikarajan puitteissa.

Ilmoitus on sekoittanut monen EU-maan suunnittelemia rokotusaikatauluja. Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti torstaina, että hän kutsuu maanantaiksi rokotevalmistajia kokoukseen keskustelemaan rokotetilanteesta Saksan osavaltioiden edustajien kanssa.

Belgian terveysviranomaiset taas tekivät EU-komission pyynnöstä tarkastuskäynnin AstraZenecan tuotantolaitokselle, kertoi uutistoimisto Belga. Belgian terveysministeri Franck Vandenbroucken kanslian mukaan tarkoitus oli varmistaa, että rokotteiden toimitusviivästykset ovat todella seurausta tuotannon ongelmista. Raporttia Novasep-yhtiön Seneffen tehtaalle tehdyn tarkastuksen tuloksista odotetaan lähipäivinä.