Norjan rajoilla astui perjantain vastaisena yönä voimaan tiukka maahantulokielto. Norjaan pääsevät vain ne ulkomaalaiset, joilla on pysyvä asuinpaikka Norjassa tai muu painava syy tulla maahan, kerrotaan hallituksen tiedotteessa

Norjan koronatoimia on tiukennettu viime aikoina, kun tarttuvampi koronaviruksen brittimuunnos on levinnyt Oslon seudulla. Terveysministeri Bent Höien mukaan toimilla halutaan estää, että uuden muunnoksen aiheuttamat tartunnat ryöstäytyvät käsistä, kuten on käynyt esimerkiksi Irlannissa.

Maassa otettiin jo aiemmin käyttöön muita rajoitustoimia. Maahan saa tulla vain negatiivisen koronatestin jälkeen, matkan syy pitää ilmoittaa ja rajalla tehdään uudet testit.

