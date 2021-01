Koronankieltäjät häiritsivät rokotuksia Los Angelesissa

Los Angelesissa mielenosoittajat saivat keskeytettyä koronavirusrokotukset lauantaina noin tunniksi, kertoi maan media. Baseball-stadionilla sijaitseva rokotuskeskus kuuluu Yhdysvaltain suurimpiin.

Paikalla oli noin kolmisenkymmentä koronarajoituksia ja rokotteita vastustavaa. Los Angelesin poliisin mukaan kaikki suunnitellut rokotukset saatiin kuitenkin tehtyä.

Yhdysvaltain tuore presidentti Joe Biden on asettanut tavoitteeksi sadan miljoonan ihmisen rokottamisen hallintonsa sadan ensimmäisen päivän aikana.

Rokottaminen on kuitenkin lähtenyt liikkeelle hitaasti, koska rokotteita ei ole riittävästi. Esimerkiksi Los Angelesin piirikunnassa rokotetaan vain terveydenhuollon henkilöstöä ja yli 65-vuotiaita.

Yhdysvalloissa on rekisteröity eniten koronavirustartuntoja maailmassa, yli 26 miljoonaa. Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämien tilastojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 439 000 ihmistä. Yhdysvalloissa on noin 328 miljoonaa asukasta.