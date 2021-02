Yhdysvaltojen itärannikolle luvassa kunnon lumimyräkkä

Yhdysvaltojen koillisosaan odotettiin maanantaina voimakasta lumimyrskyä. Paikoitellen lunta voi tulla pitkälti yli puoli metriä. Eniten lunta on luvassa New Yorkin osavaltion eteläosaan, New Jerseyn koilliskulmaan ja osiin Connecticutia.

New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy julisti osavaltioon poikkeustilan, jonka turvin viranomaiset voivat muun muassa sulkea teitä, evakuoida asukkaita ja määrätä yksityisessä omistuksessa olevia ajoneuvoja auttamaan mahdollisissa pelastus- ja raivaustöissä. – Ladatkaa kaikki laitteet valmiiksi, ja jos sähköt katkeavat, ilmoittakaa siitä heti, Murphy evästi Twitterissä. Mainos alkaa Mainos päättyy Myös Philadelphiaan julistettiin poikkeustila. Asukkaita kehotettiin jo valmiiksi siirtämään autonsa sellaisiin paikkoihin, että lumiaurat pystyvät kulkemaan. Myrskyn ennakoidaan siirtyvän tiistaiksi Maineen, minne on luvassa lumen lisäksi räntää. Lumisesta talvisäästä saivat osansa jo viikonloppuna Washingtonin, Baltimoren ja Marylandin asukkaat. Kaikkia lumi ei haitannut, sillä Washingtonissa osa asukkaista nautti lumesta muun muassa pulkkaillen ja rakentamalla lumiukkoja.