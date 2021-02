Yhdysvaltojen edustajainhuoneeseen noussut Marjorie Taylor Greene on noussut kiistakapulaksi republikaanipuolueessa. Huuruisia salaliittoteorioita ja QAnon-liikkeen ajattelua jakava Greene on saanut kipakan tuomion senaatin republikaanien ryhmänjohtajalta Mitch McConnellilta.

McConnell sanoi kannanotossaan, että "sekopäisten valheiden ja salaliittoteorioiden" levittäminen on republikaanipuolueelle "syöpä". McConnell ei usean amerikkalaismedian julkistamassa lausunnossaan maininnut Greenen nimeä, mutta osoite kävi selväksi.

Greene on kuitenkin saanut tukea ex-presidentti Donald Trumpilta, joka on soittanut hänelle. Greenen mukaan entisen presidentin on määrä piakkoin tavata hänet Floridassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy