Kansalaisjärjestöt varoittavat: Koronapandemia vaikeuttaa työtä tyttöjen silpomista vastaan

Koronapandemia vaikeuttaa taistelua tyttöjen silpomista vastaan, varoittavat kansalaisjärjestöt World Vision ja Solidaarisuus. Pandemia uhkaa lisätä silpomisia jopa kahdella miljoonalla seuraavan vuosikymmenen aikana. World Visionin työntekijät ovat raportoineet, että silpomisten määrä on ollut kasvussa Keniassa ja Somaliassa.

– Koronapandemia rajoituksineen on lisännyt perheiden talousvaikeuksia. Jos perheellä ei ole rahaa ruokaan, paine tyttöjen silpomiseen kasvaa. Kun silvottu tyttö menee naimisiin, perhe saa siitä taloudellista hyötyä, sanoo Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothoni tiedotteessa.

Kun koulut ovat kiinni, ei silpomisen vastaisia koulutuksia ole voitu järjestää. Kenian maaseudulla pitkä koulusulku kasvattaa riskejä, sillä silpominen ja siitä toipuminen on voinut tapahtua kaikessa hiljaisuudessa. Normaalioloissa silpomisia tehdään juuri koulujen loma-aikana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

World Vision on alkanut jakaa ruoka-apua ja rahallista tukea köyhimmille perheille, joiden tyttäret ovat vaarassa joutua silvotuiksi ja varhaiseen avioliittoon. Silpomisen vastaisia tietoiskuja on lähetetty radiossa, ja maaseudulla silpomisen haitoista on tiedotettu ämyriautoilla.

Solidaarisuus-järjestön mukaan Somaliasta irtautuneessa Somalimaassa silpojat ovat työtä etsiessään alkaneet kiertää ovelta ovelle, kun tytöt ovat koulujen sulkemisen vuoksi kotona. Vaikka asenteet silpomista kohtaan ovat muuttuneet kriittisemmiksi, on silpominen lisääntynyt koronan aikana. Somalimaassa on silvottu jopa 98 prosenttia naisista.

Järjestön mukaan taustalla ovat taloudelliset vaikuttimet. Monen perheen toimeentulo on vaikeutunut, kun esimerkiksi torit ovat kiinni.

– Vallitseva uskomus on, että naitettavan tytön on oltava silvottu, koska sen ajatellaan takaavan tytön kunniallisuuden ja esiaviollisen neitsyyden, Solidaarisuus toteaa tiedotteessa.

Vaaraksi tyttöjen terveydelle

Silpojan ammattia harjoittavat naiset, jotka ovat myös joutuneet talousahdinkoon koronan vuoksi. Liikkumisrajoitusten takia kiertelevien silpojien valvonta on ollut vaikeampaa.

– Nyt kun valvonta on vähentynyt, on silpojien nähty kulkevan ovelta ovelle tarjoamassa palveluitaan, kertoo Amuun Qawdhan silpomisen vastaista työtä tekevästä Candlelight-järjestöstä.

Silpominen on vaarallinen toimenpide, ja monet tytöt saavat siitä elinikäisiä vammoja.

– Olemme useaan otteeseen joutuneet kuljettamaan tyttöjä syrjäkylistä sairaalaan silpomisesta aiheutuneen verenvuodon vuoksi, sanoo paikallisen silpomisen vastaisen verkoston (NAFIS) projektipäällikkö Amina Hamud.

YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että seuraavan vuosikymmenen ajan silpomisen uhriksi joutuu kaksi miljoonaa tyttöä, jotka ilman pandemiaa olisivat välttynet siltä. Arvioiden mukaan maailmassa elää noin 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista.

Kansainvälistä silpomisen vastaista päivää vietetään lauantaina.