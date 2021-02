Koronarokotuksia annettu jo yli sata miljoonaa, laskee uutistoimisto AFP

Maailmassa on tähän mennessä jaettu jo yli 100 miljoonaa annosta koronarokotteita, laskee uutistoimisto AFP virallisten lähteiden perusteella. Rokottaminen etenee kuitenkin epätahtiin, sillä yli kaksi kolmesta rokoteannoksesta on annettu rikkaimmissa maissa. Kaikkein köyhimmissä maissa rokottaminen ei ole vielä edes alkanut.

Israel on edennyt pisimmälle. Siellä 37 prosenttia väestöstä on saanut jo ainakin yhden annoksen rokotetta. Euroopassa Britannia on rokottanut 13,7 prosenttia väestöstään. Yhdysvalloissa rokotteita on jaettu yli 32 miljoonaa, ja niitä on saanut lähes kahdeksan prosenttia väestöstä.

EU-maista nopeimmin ovat edenneet Malta (5,4 prosenttia) Tanska (3,2 prosenttia) ja Puola (3,1 prosenttia).

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kiinassa rokoteannoksia on jaettu vasta 24 miljoonaa. Intiassa, jossa monet nyt jaettavista rokotteista valmistetaan, on saatu jaettua vain neljä miljoonaa annosta 1,3 miljardille asukkaalle.

Rokottaminen ei ole alkanut vielä Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa, joissa pandemiaa on pidetty kurissa tiukoilla rajoituksilla ja karanteeneilla.

Seitsemän rokotetta käytössä

Käytössä on tällä haavaa seitsemän eri rokotetta, joita kaikkia vaaditaan kaksi annosta. Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet ovat yleisimmin käytössä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Israelissa ja Persianlahden maissa. AstraZenecan rokotetta on käytetty yleisesti Britanniassa ja Intiassa, Sri Lankassa ja Marokossa, mutta sitä aletaan lähiaikoina käyttää myös EU-maissa.

Intiassa käytetään myös kotimaista rokotetta, jonka on kehittänyt Bharat Biotech.

Venäjän Sputnik V -rokotetta käytetään Venäjän lisäksi Argentiinassa, Algeriassa, Valko-Venäjällä ja Serbiassa.

Kiinan Sinopharmin rokotetta jaetaan Kiinan lisäksi Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Bahrainissa, Serbiassa, Seychelleillä ja Jordaniassa. Indonesia ja Turkki käyttävät kiinalaista Sinovac-rokotetta.