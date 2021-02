Myanmarin etniset vähemmistöt pelkäävät sotilasvallankaappauksen lisäävän väkivaltaa

Al-Jazeera kirjoittaa, että nyt valtaan noussutta kenraali Min Aung Hlaingia tulisi YK:n asiantuntijoiden mukaan tutkia kansanmurhasta, sotarikoksia ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vuonna 2017 maan asevoimat aloitti länsirannikolla sijaitsevassa Rakhinen osavaltiossa niin kutsutun "puhdistusoperaation", jonka seurauksena tuhansia ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia on paennut naapurimaa Bangladeshiin. Suurin osa paenneista on rohingya-muslimeja. Al-Jazeeran mukaan YK:n asiantuntijat ovat kutsuneet tapahtumia "oppikirjaesimerkiksi etnisestä puhdistuksesta".

Asevoimat kaappasi Myanmarissa vallan maanantaina. Maan johtaja Aung San Suu Kyi otettiin kiinni.