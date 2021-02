FT: AstraZenecan rokote ei suojaa Etelä-Afrikan virusmuunnoksen lieväoireiselta taudilta – muillakin rokotevalmistajilla ongelmia saada tehoa mutaatiota vastaan

ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronavirusrokote ei vaikuta suojaavan Etelä-Afrikan virusmuunnoksen lieväoireiselta taudilta. Tutkimustulokset on määrä julkaista maanantaina, mutta niistä uutisoi etukäteen Financial Times

– Rokotteen kaksi annosta eivät näytä tarjoavan suojaa lievältä tai keskivaikealta covid-19-taudin Etelä-Afrikan muunnokselta, Financial Times siteeraa tuloksia.

AstraZenecan rokotetta koskevassa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 000 pääosin tervettä ja nuorta potilasta. Heistä yksikään ei kuollut tai joutunut sairaalahoitoon. Rokotteen tehoa vakavaan tautimuotoon tai kuolemiin ei kuitenkaan ole vielä todennettu.

Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Samankaltaisia tuloksia ovat Etelä-Afrikan virusmuunnoksen aiheuttaman lieväoireisen taudin osalta raportoineet myös Johnson & Johnson ja Novavax. Niiden rokotteet näyttävät kliinisissä kokeissa kuitenkin suojaavan vakavalta taudilta tai kuolemalta.

Myös Moderna on jatkanut rokotekehittelyään sen jälkeen, kun sen rokote osoittautui huomattavasti tehottomammaksi Etelä-Afrikan virusmuotoa vastaan.

Etelä-Afrikka on tilannut AstraZenecan rokotetta maahan 1,5 miljoonaa annosta. Vajaan 60 miljoonan ihmisen maassa on todettu vajaat 1,5 miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia maassa on noin 46 000.

Suomessa on todettu tähän mennessä 17 Etelä-Afrikan virusmuunnostartuntaa.