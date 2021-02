Myanmarin mielenosoittajat kehottavat laajoihin tukilakkoihin alkavalla viikolla

Kymmeniätuhansia Myanmarin sotilasvallankaappausta vastustavia mielenosoittajia oli kaduilla sunnuntaina useissa kaupungeissa ympäri maata.

Maan suurimman kaupungin Yangonin kaduille kerääntyi joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 000 ihmistä. Myös muualla maassa, esimerkiksi toiseksi suurimmassa kaupungissa Mandalayssa ja pääkaupungissa Naypyidawissa, suuret väkijoukot kerääntyivät kaduille vaatimaan vaaleilla maata johtamaan valitun Aung San Suu Kyin vapauttamista.

Kaupungeissa turvatoimet olivat pingotettu äärimmilleen. Mellakkapoliiseja ja armeijan väkeä oli paikalla runsaasti varautumassa väkijoukon turhautumisen ylikuohumiseen. Protestien kerrottiin kuitenkin sujuneen rauhanomaisesti.

AFP:n mukaan mielenosoittajien banderolleissa luki sotilasdiktatuuria vastustavia viestejä. Monet mielenosoittajat nostivat ylös kolme keskimmäistä sormea, mistä on tullut armeijan vallankaappauksen vastainen symboli. Myös Thaimaassa on mielenosoituksissa käytetty vastaavaa ilmaisua.

– Taistelemme loppuun saakka. Seuraava sukupolvi voi saada demokratian, jos päätämme sotilasdiktatuurin, mielenosoituksiin osallistunut 18-vuotias opiskelija Ye Kyaw sanoi AFP:lle.

Mielenosoittajat vakuuttivat uhmaavansa vallan kaapanneen sotilasjuntan asettamaa kansallista hätätilaa ja ilmoittivat palaavansa kaduille jälleen maanantaina aamupäivällä. Kaduilla vedottiin myös julkisen sektorin ja muiden keskeisten toimialojen työntekijöihin, että he liittyisivät mielenosoituksiin eivätkä menisi töihin.

Myös lauantaina kymmenettuhannet marssivat ympäri maata.

Tietoliikenneyhteydet palasivat osittain

Armeija rajoitti viikonlopun aikana maan internetyhteyksiä, mutta sunnuntaina iltapäivällä yhteydet näyttivät ainakin osittain jälleen toimivan, verkkoliikennettä tarkkaileva NetBlocks-järjestö ilmoitti Twitterissä.

Järjestön mukaan pääsy sosiaalisen median kanaviin, esimerkiksi Twitteriin, Instagramiin ja Myanmarissa erityisen suosittuun Facebookiin, oli kuitenkin yhä estetty.

Sunnuntaina Facebookista saattoi kuitenkin katsoa suorana lähetyksenä tunnelmia Yangonin mielenosoituksista, mikä viittaisi siihen, että armeijan tietoliikennebarrikadi pystyttiin kiertämään.

Yhteyksien katkaiseminen on johtanut suurempaan paineeseen vastustaa vallankaappausta. Eräs vastarinnan ilmentymä on iltaisin ympäri maata alkava pannujen ja kattiloiden kolistelu. Sotilasjunttaa hätistetään vallasta samaan tapaan kuin maassa on perinteisesti karkotettu pahoja henkiä.

Myanmarin asevoimat kaappasi vallan maanantaina ja pidätti Aung San Suu Kyin. Myös Suu Kyin avustajia ja kymmeniä, mahdollisesti satoja muita ihmisiä on viikon aikana pidätetty.

75-vuotiaan Suu Kyin on kerrottu voivan hyvin.