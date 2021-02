"Poliisia kukalla heittänyt mies sai neljä vuotta vankeutta" – valkovenäläiset ovat jo väsyneitä protestointiin ja viranomaisten mielivaltaan, mutta eivät aio luovuttaa, kertoo STT:n haastattelema valkovenäläismies

Valko-Venäjän protestit ovat jatkuneet jo yli puoli vuotta. Vaikka maan itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka ei ole osoittanut vallasta vetäytymisen merkkejä, ovat paikalliset silti sinnikkäästi jatkaneet viikoittaista protestointiaan. Viimeksi sunnuntaina ihmiset marssivat muun muassa Minskissä, kertovat valkovenäläiset viestimet.

Monet valkovenäläiset ovat kuitenkin siirtyneet suurimmista joukkoprotesteista pienempiin ja spontaaneihin naapurustoprotesteihin, joita organisoidaan esimerkiksi Telegramissa.

– Tämä tekee poliisille vaikeammaksi kontrolloida mielenosoituksia, toteaa STT:n haastattelema valkovenäläinen mies. STT ei julkaise haastatellun nimeä Valko-Venäjän tilanteen vuoksi.

Kapinahenkeä on ilmaistu myös niin musiikkiesityksillä kuin graffitien maalauksella.

– Rohkeus jatkaa tulee siitä, että mikään ei ole muuttunut, mies sanoo.

"Myös oikeuslaitos on brutaali"

Mielenosoittajilla on joka kerta riski joutua kiinniotetuiksi tai poliisiväkivallan uhreiksi. Valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan maassa oli tammikuussa ainakin 220 poliittista vankia ja yli 1 000 ihmistä syytettyinä poliittisista syistä.

Poliisiväkivallan lisäksi valkovenäläisissä oikeussaleissa on nähty absurdeja näytelmiä.

– Brutaalius ei rajoitu nyt vain poliisiin, vaan oikeuslaitokseen. Ihmiset saavat mielivaltaisia tuomioita. Esimerkiksi poliisia kukalla heittänyt mies sai neljä vuotta vankeutta, STT:n haastattelema mies kuvaa.

Oikeudenkäynneissä poliisit ovat saapuneet todistamaan maskit tai aurinkolasit kasvoillaan ja niin, että heidän henkilöllisyytensä on piilossa.

– Silti he ovat saaneet todistaa mielenosoittajia vastaan, ja tuomari on uskonut poliisin kertoman sanasta sanaan.

Mies kertoo omasta tuttavastaan, joka vietiin oikeudenkäyntiin. Tämä ei saanut katsoa tuomaria edes silmiin oikeudenkäynnin aikana.

– Kun hän pääsi ulos sellistä, hän ei kuitenkaan pelännyt ja sanoi, että tulee jatkamaan protestointia. Hän oli vihainen ja rohkea, mies kertoo.

Tutkija: Lukashenkan hallinnolla ei enää samaa asema

Valko-Venäjään erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Valko-Venäjä on pattitilanteessa, jossa kumpikin osapuoli on tavallaan hävinnyt.

– Vaikka Lukashenka ei ole poistunut vallasta, hänen hallintonsa ei ole enää kuitenkaan samassa roolissa kuin se aiemmin oli, Nizhnikau kuvaa.

Lukashenkalle olennainen asia on yhä Venäjän tuki. Venäjä kamppailee tällä hetkellä omien oppositioprotestien ja muiden sisäisten ongelmien kanssa. Venäjä ei kuitenkaan halua antaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukiprotesteille minkäänlaista lisäsytykettä Valko-Venäjän mahdollisesta demokratisoitumisesta.

– Siksi Venäjän täytyy jatkaa Lukashenkan tukemista.

Venäjä haluaa myös käyttää Lukashenkan heikkoutta hyväkseen. Vastineena Venäjän tuesta maa voi painostaa Lukashenkaa esimerkiksi talouteen ja öljyyn liittyvissä neuvotteluissa ja puskea maata entistä enemmän Venäjän vaikutusvallan alle, Nizhnikau sanoo.

EU:n reagointi on ollut Nizhnikaun mukaan hidasta ja heikkoa. Hänen mukaansa EU olisi voinut olla paljon aktiivisempi Venäjän suuntaan Valko-Venäjän tilanteesta ja yrittää painostaa Venäjän johtoa olemaan tukematta Lukashenkaa. Lisäksi EU:n asettamat sanktiot ovat olleet varsin symbolisia.

Myös STT:n haastattelema valkovenäläismies sanoo, että EU:n sanktiot eivät ole onnistuneet todella vaikuttamaan Lukashenkan tai tämän lähipiirin varoihin.

Protestoijat väsyneitä

Valkovenäläismies myöntää, että ihmiset ovat väsyneitä. Hän kuitenkin arvioi, että tulevalla viikolla protesteissa on edessä uusia käänteitä. Lukashenka on silloin kutsunut koolle niin sanotun "kansalaisten kokouksen". Tapaamiseen osallistuu eri osia Valko-Venäjän yhteiskunnasta, ja siellä on määrä keskustella maan tulevaisuudesta.

– Lukashenka tulee esittämään tapaamisen eräänlaisena keinona "muutoksien edistämisestä". Emme kuitenkaan usko, että mikään todellisuudessa muuttuu. Siksi ihmiset uskovat, että protestit aktivoituvat taas tapaamisen jälkeen, hän sanoo.

– Olemme valmistuneita taisteluihin keväällä, hän sanoo.

Myös tutkija Nizhnikau uskoo, että tapahtuma voi aiheuttaa suurempia protesteja, mutta lähitulevaisuudessa ei silti välttämättä tapahdu merkittäviä muutoksia.

– Molemmat osapuolet ovat väsyneitä. Protestoijille annettiin ikään kuin lupaus, että hallinto kaatuisi pian, mitä ei ole tapahtunut. Protestiliike tuskin katoaa, mutta protestit voivat pienentyä, hän sanoo.

Nizhnikaun mukaan protesteja kannattelee nyt pitkälti kansalaisten aktiivisuus. Ulkomaille pakenemaan pakotetut oppositiojohtajat eivät ole kyenneet hänestä muodostamaan selkeää strategiaa kansalaisille ruohonjuuritasolla.

– Oppositiojohto on tehnyt paljon tärkeää työtä ja diplomatiaa ulkomailla, mutta kotimaassa sen vaikutus on suhteemattoman pieni, hän sanoo.

Sunnuntaina maan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja on pyytänyt kansalaisia ympäri maailman osoittamaan tukeaan valkovenäläisille järjestämällä tukimielenosoituksia. Esimerkiksi EU-maiden suurlähettiläät Minskissä tapasivat vangittujen ja protesteissa tapettujen valkovenäläisten perheenjäseniä.

"Nuoret ovat nähneet, että asiat voivat olla toisinkin"

STT:n haastattelema valkovenäläinen mies taas uskoo, että valtaosa ihmisistä ei halua luovuttaa, koska maassa on tapahtunut sukupolven vaihdos. Toisin kuin vanhempi polvi, nuori sukupolvi ei ole kokenut vain siirtymää kommunismista Lukashenkan valtaan, vaan on nähnyt, että jotain muutakin voisi olla tarjolla.

– Nuori sukupolvi ei ole elänyt kommunismin aikana tai muista sitä. He ovat kouluttautuneempia, matkustelleet, käyttäneet internetiä ja heillä on ulkomaalaisia ystäviä. He ovat voineet nähdä, että asiat voivat olla toisinkin ja haluavat parantaa asioita maassa, hän sanoo.

– Ihmiset ovat valmiita uhrautumaan ja priorisoimaan tämän asian muiden edelle, koska he ymmärtävät, miten tärkeä asia tämä on, hän sanoo.