Ainakin 26 kuollut Himalajan jäätikön romahdettua Pohjois-Intiassa – tuhoisa tapahtumaketju voi olla vasta alkua sille, mitä ilmaston lämpeneminen tuo tullessaan

Pohjois-Intiassa Himalajalla osa jäätiköstä murtui sunnuntaina, mikä aiheutti tuhoisan tulvaveden syöksyn Uttarakhandin osavaltiossa Chamolin piirikunnassa. Maanantaina ainakin 26 ihmisen vahvistettiin kuolleen. Yli 170 ihmistä on paikallisviranomaisten mukaan yhä kateissa.

Tulvavesi pääsi mediatietojen mukaan valloilleen, kun jäätiköstä irronneet kappaleet vyöryivät päin patoa ja tuhosivat sen. Kahden voimalan ja padon tuhoutuminen sai veden tulvimaan Rishiganga- ja Alaknanda-joissa. Pelastustöissä on mukana satoja ihmisiä.

Tutkijoiden mukaan tuhoisa tapahtumaketju on vain alkua sille, mitä voi olla tulossa ilmaston lämpenemisen myötä, kertoo The New York Times. Himalajan jäätikön murtumisen keskellä talvea uskotaan olevan ilmaston lämpenemisen syytä, ja tutkijat ovat jo aikaisemmin varoitelleet vuoriston jäätikköjen sulavan hälyttävää vauhtia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Himalajan jäätiköt hupenevat vauhdilla

Suuri osa Himalajan jäätiköistä voi tutkijoiden mukaan olla mennyttä vuosisadan loppuun mennessä. Pahimman skenaarion mukaan alueen lämpötila saattaa nousta jopa neljä celsiusastetta, mikä aiheuttaa laajoja ongelmia alueen ruoka- ja vesivarantoihin.

Himalajan jäätiköt ulottuvat yli 3 000 kilometrin alueelle ja tarjoavat juomaveden noin neljäsosalle maailman väestöstä.

– Ilmastokriisin vaikutukset alueella, joka on yksi maailman haavoittuvimmista ja vaaroille alttiimmista vuoristoalueista, voi vaihdella pahenevasta ilmanlaadusta äärimmäisiin sääolosuhteisiin, kertoo New York Timesin haastattelema tutkija Philippus Wester.

Esimerkiksi vuonna 2018 Himalajalla sijaitsevan intialaiskaupungin Shimlan asukkaat kärsivät niin kovasta vedenpuutteesta, että pyysivät turisteja lopettamaan kaupunkiin matkailun. Vuoteen 2030 mennessä intialaisten vedentarve saattaa olla kaksi kertaa suurempi kuin tarjolla olevan veden määrä.

Intian naapurimaassa Nepalissa nousevat lämpötilat ovat jo aiheuttaneet vaikeuksia vuoristokylien asukkaille. Lumipeitteen ohentuessa ja sateiden ollessa vähemmän ennustettavissa maanviljely on vaikeutunut.

Jäätiköt sulavat kaikkialla

Jäätiköt sulavat ja muuttuvat ympäri maailmaa. Kilimanjaro-vuoren lumista yli 80 prosenttia on sulanut noin sadan vuoden aikana, ja Grönlannin jääpeite vetäytyy rannikoilta vuosi vuodelta enemmän, kertoo National Geographic.

Jäätiköiden määrän ennustetaan vähenevän kaikkialla maailmassa jopa 90 prosenttia tällä vuosisadalla. Syitä jäätiköiden pienenemiselle ovat ilmaston lämpenemisen myötä vähentyneet lumisateet, maan pidemmät sula-ajat ja lumirajan vetäytyminen yhä korkeammalle vuoristoissa.

Jäätiköiden sulaessa vettä virtaa meriin, mikä aiheuttaa meriveden lämpenemistä ja sen pinnan nousua.