Etelä-Afrikassa asiantuntijat ehdottavat 100 000 ihmisen rokottamista AstraZenecan koronarokotteella ennen laajemman kampanjan aloittamista

Etelä-Afrikassa terveydenhuollon asiantuntijat ehdottivat maanantaina, että maassa rokotettaisiin AstraZenecan koronarokotteella ensimmäiseksi testimielessä noin 100 000 ihmistä. Näin voitaisiin arvioida, suojaako rokote maassa tavatun virusmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta.

Etelä-Afrikka kertoi sunnuntaina lykkäävänsä rokotusten aloittamista lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämällä koronavirusrokotteella.

Syynä on tuore tutkimus, jonka mukaan rokote ei vaikuta suojaavan Etelä-Afrikassa tavatun virusmuunnoksen lieväoireiselta taudilta. Eteläafrikkalaisen Witwatersrandin yliopiston tutkimus odottaa vielä vertaisarviointia.

Hallinnon lääketieteellinen neuvonantaja ja johtava tartuntatautilääkäri Salim Abdool Karim sanoi hänen työryhmänsä ehdottaneen, että AstraZenecan rokotetta käytettäisiin porrastetummin.

Karim kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ajatuksena olisi ensiksi rokottaa noin 100 000 ihmistä, jotta voitaisiin tarkastella vaikutusta sairaalahoitoa vaativien osuuteen. Hänen mukaansa prosessi veisi muutamia viikkoja.

Viivästyksiä paikataan Johnson & Johnsonin rokotteella

Karim vakuutti maanantaina, että viivästyksiä paikataan osittain toisella rokote-erällä, jonka on kehittänyt yhdysvaltalainen lääkejätti Johnson & Johnson. Yhdysvaltalaisrokotetta on määrä saada maahan ensi viikolla.

Karimin työryhmän ehdotusta on määrä hienosäätää hallituksen kanssa lähipäivinä. Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize kertoi maanantaina paikalliselle radiokanavalle, että maassa aiotaan järjestää AstraZenecan rokotetta koskeva "käyttöönottotutkimus".

Mkhize kertoi SAFM-radiokanavalle, että AstraZenecan rokotteen saaville ihmisille tehdään testejä.

Ministerin mainitsema tutkimus on määrä järjestää Johnson & Johnsonin rokotteiden jakamisen sivussa.

AstraZenecan rokotetta koskevassa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 000 pääosin tervettä ja nuorta potilasta. Heistä yksikään ei kuollut tai joutunut sairaalahoitoon. Rokotteen tehoa vakavaan tautimuotoon ei tarkasteltu.

Tutkimus näyttää kuitenkin vahvistavan oletuksen, että Etelä-Afrikassa alun perin havaittu virusmuunnos voi levitä myös rokotettujen keskuudessa.

AstraZeneca kertoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle yhtiön uskovan, että sen rokote tarjoaa yhä suojaa vakavilta tautimuodoilta. Yhtiö pyrkii nyt muokkaamaan rokotetta myös virusmuunnokseen tehoavaksi.

WHO: Rokotevalmistajien mukauduttava viruksen evoluutioon

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvaili tutkimustietojen olevan selkeästi huolestuttava uutinen. Hän kuitenkin painottaa tutkimuksen otannan olleen rajoitettu. Lisäksi hän mainitsee tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden olleen nuoria ja terveitä.

Tämän vuoksi Tedrosin mielestä on tärkeää arvioida, voiko rokote olla tehokas estämään vakavamman tautimuodon.

– Nämä tulokset ovat muistutus siitä, että meidän tulee tehdä kaikkemme estääksemme viruksen leviäminen todistetuilla terveydenhoitokeinoilla, hän lisää.

Tedros kommentoi tuoretta rokotetutkimusta WHO:n koronaviruksesta maanantaina pitämässä tiedotustilaisuudessa.

Tedrosin mukaan monissa maissa on onnistuttu tyrehdyttämään viruksen leviäminen. Tässä on onnistuttu myös maissa, joissa on levinnyt uusia virusmuunnoksia.

WHO:n pääjohtaja painotti maanantaina kotona pysymisen, väkijoukkojen välttämisen, kasvomaskien käytön ja käsihygienian tärkeyttä. Tedros painottaa, että näillä toimilla estetään viruksia leviämästä ja samalla riistetään niiltä mahdollisuudet muuntua tavalla, jonka myötä rokotteet ovat vähemmän toimivia.

Tedrosin mukaan on myös enenevässä määrin selvää, että valmistajien täytyy mukautua viruksen kehittymiseen ja ottaa huomioon viimeisimmät muunnokset tulevissa rokotteissa ja tehosterokotteissa.

– Me tiedämme, että virukset muuntuvat ja me tiedämme, että meidän täytyy olla valmiita mukauttamaan rokotteita, jotta ne pysyvät tehokkaina, hän lisäsi ja painotti, että näin tehdään myös influenssarokotteiden kanssa.

WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän on määrä antaa torstaina rokotussuosituksensa AstraZenecan koronarokotteesta. Aikataulusta kertoi STT:lle maanantai-iltana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Työryhmän aikataulusta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

1,5 miljoonaa todettua tartuntaa

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja Afrikan mantereella. Noin 59 miljoonan asukkaan maassa oli tarkoitus aloittaa rokotukset lähipäivinä miljoonalla AstraZenecan rokoteannoksella.

Rokotteen käytön lykkäys on takaisku, mutta viranomaisten mukaan maa odottaa saavansa rokotteita myös muilta valmistajilta.

Maassa on todettu lähes 1,5 miljoonaa koronatartuntaa sekä noin 46 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

